Morteros: Impulsan nuevas oportunidades con el Concurso Ideas Emprendedoras 2026

La Municipalidad de Morteros invita a emprendedores y emprendedoras de la ciudad a participar del Concurso Ideas Emprendedoras 2026, una iniciativa que busca acompañar y potenciar proyectos que aporten innovación, creatividad y nuevas oportunidades de crecimiento.
La propuesta es impulsada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, en el marco del programa Hacer para Crecer, y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Morteros.
Bajo la consigna “Pensá, creá”, el concurso destinará $15.000.000 en premios para reconocer ideas y proyectos emprendedores.
Las inscripciones estarán abiertas desde el 7 de septiembre hasta el 13 de octubre de 2026.
Desde la Municipalidad se destaca la importancia de generar y acompañar este tipo de iniciativas que brindan herramientas y oportunidades para quienes tienen una idea, un proyecto o buscan fortalecer su emprendimiento.
Inscripciones: del 7/09 al 13/10
$15.000.000 en premios
Para recibir información y conocer los detalles del concurso, comunicarse al Tel. 3562 408987.