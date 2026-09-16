Morteros: Impulsan nuevas oportunidades con el Concurso Ideas Emprendedoras 2026

La Municipalidad de Morteros invita a emprendedores y emprendedoras de la ciudad a participar del Concurso Ideas Emprendedoras 2026, una iniciativa que busca acompañar y potenciar proyectos que aporten innovación, creatividad y nuevas oportunidades de crecimiento.

La propuesta es impulsada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, en el marco del programa Hacer para Crecer, y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Morteros.

Bajo la consigna “Pensá, creá”, el concurso destinará $15.000.000 en premios para reconocer ideas y proyectos emprendedores.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 7 de septiembre hasta el 13 de octubre de 2026.

Desde la Municipalidad se destaca la importancia de generar y acompañar este tipo de iniciativas que brindan herramientas y oportunidades para quienes tienen una idea, un proyecto o buscan fortalecer su emprendimiento.

Inscripciones: del 7/09 al 13/10

$15.000.000 en premios

Para recibir información y conocer los detalles del concurso, comunicarse al Tel. 3562 408987.