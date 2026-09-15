Freyre: Incorporaron nueva Ambulancia de alta complejidad

«Freyre da un paso clave en materia sanitaria con la incorporación de un nuevo vehículo de alta complejidad para la comunidad”_*

El secretario de Gobierno de la provincia de Córdoba, *Augusto Pastore*, participó de la *presentación* de la nueva *ambulancia* para los vecinos de la ciudad de *Freyre*, junto al intendente Germán Baldo y al personal de salud de la localidad.

*Augusto Pastore destacó que se trata del cumplimiento de la palabra empeñada del gobernador Martín Llaryora* para con la población: _“Presentamos la nueva ambulancia para nuestra comunidad, que el gobernador Martín Llaryora había comprometido para Freyre. Permitirá fortalecer la atención primaria y mejorar la respuesta y las derivaciones hacia los hospitales de referencia”._

De esta manera Freyre da un paso clave en materia sanitaria con la incorporación de un nuevo vehículo de alta complejidad para la comunidad.

En este sentido, el secretario de Gobierno sostuvo que _“fortalecer la salud en el interior también es dotar a nuestras localidades de mejores herramientas, integrar el sistema y garantizar que cada vecino pueda acceder a una atención de calidad”._

_“Seguimos avanzando para construir una salud cada vez más cercana, integrada y federal, con un Estado presente en cada localidad de Córdoba”,_ expresó.

También agradeció al presidente del Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria, Gustavo Klein, por su compromiso y colaboración para hacer posible este nuevo paso para la salud de Freyre.