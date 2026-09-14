Morteros Conecta: Nueva edición del ciclo cultural con la presencia de San Francisco

La Municipalidad de Morteros presenta una nueva edición de Morteros Conecta, el ciclo cultural que promueve el encuentro entre artistas, localidades y distintas expresiones del arte regional. En esta oportunidad, San Francisco será la quinta ciudad invitada de esta propuesta.

La apertura de la muestra será el viernes 18 de septiembre, a las 20:30 hs, en Casa Graciela Boero, con la participación de los artistas Natalia Soledad Santo, Ramón “Monchito” Cortez, Fabián Zaccaria y Guillermo Barberis, quienes compartirán sus diferentes miradas, técnicas y recorridos dentro del mundo del arte. La actividad será con entrada libre y gratuita.

Natalia Soledad Santo, nacida en Carlos Pellegrini y radicada en San Francisco desde 2010, es dibujante y vitralista. Se especializa en vitraux y técnica Tiffany y, en sus producciones más recientes, trabaja sobre el concepto de “silencio” a través del juego entre luces, sombras, líneas y texturas.

Ramón “Monchito” Cortez es artista plástico, muralista y docente. Es reconocido por sus murales hiperrealistas, muchos de ellos integrados al paisaje urbano de San Francisco. Entre sus obras se encuentran retratos de figuras como Lionel Messi, Diego Maradona, Manu Ginóbili, Facundo Campazzo y Luciana Aymar, además de distintos homenajes a personalidades y vecinos de la ciudad.

Fabián Zaccaria, caricaturista e ilustrador, cuenta con formación en Diseño Gráfico y una amplia trayectoria en el ámbito de la caricatura y la ilustración. Ha trabajado para editoriales nacionales e internacionales y participado en numerosas muestras individuales y colectivas. Su producción combina técnicas tradicionales y digitales e incluye también murales de gran formato.

Por su parte, Guillermo Barberis, artista y diseñador nacido en San Francisco, llega con su propuesta “Juegos de la Luz”, una obra inspirada en los árboles, la naturaleza y la fantasía. Su trayectoria también está vinculada al grafiti y al muralismo, disciplinas desde las que ha desarrollado diferentes intervenciones en espacios urbanos.

Con esta nueva edición, Morteros Conecta sigue generando espacios para el encuentro y el intercambio cultural, acercando a nuestra ciudad artistas de distintas localidades y poniendo en valor el talento y las producciones que forman parte de nuestra región