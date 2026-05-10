Aulas Talleres Móviles: Acercan propuestas de formación en distintos puntos de la provincia

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba dispuso la continuidad de las Aulas Talleres Móviles (ATM) durante el segundo trimestre de 2026, acercando propuestas de formación profesional a distintas localidades del interior provincial, con el objetivo de ampliar el acceso a la capacitación y fortalecer oportunidades de formación para vecinas y vecinos de toda la provincia.

En este marco, las capacitaciones que se desarrollan actualmente son:

– Auxiliar en Instalaciones de Sistemas de Energías Renovables – Las Varillas.

– Auxiliar en Instalaciones Sanitarias y de Gas – El Arañado.

– Soldadura Básica – Alejandro Roca.

– Auxiliar en Cocina Básica / Auxiliar en Pastelería Básica – Tránsito.

– Informática Básica – Santiago Temple.

– Manejo de drones / Impresiones 3D / Auxiliar en Mecánica de Motos / Auxiliar en Mecánica de Motores Nafteros – San Lorenzo.

– Auxiliar en Tornería – Santa Catalina.

– Auxiliar en Electricidad Domiciliaria – San Basilio.

– Auxiliar en Confección a Medida – Avellaneda.

– Auxiliar en Automatización Industrial – Deán Funes.

“Sostener las Aulas Talleres Móviles es una decisión que expresa una convicción profunda: la educación y la formación para el trabajo siguen profundizando su vínculo. Esta política permite ampliar derechos, generar oportunidades reales de capacitación y acompañar a las comunidades del interior con propuestas concretas, cercanas, vinculadas al desarrollo productivo y a las demandas de cada territorio”, señaló el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra.

Por su parte, Daniel Sessa, referente de la Unidad Interministerial de Articulación y Gestión de Formación Continua para el Trabajo, señaló: “La continuidad de la formación es una propuesta diferente que consolida el trabajo articulado del Estado provincial con los estados municipales en donde no existe una oferta técnica relacionada con la especialidad demandada, y permite dar respuestas concretas, fortaleciendo el acceso a la capacitación laboral y el vínculo con el sector socio productivo”.

Una política que fortalece la capacitación laboral en toda la provincia

Las Aulas Talleres Móviles continúan consolidándose como una herramienta clave para acercar la formación profesional a distintas localidades de la provincia de Córdoba. Se trata de estructuras transportables que reproducen las condiciones de un aula-taller o laboratorio, equipadas especialmente para el desarrollo de actividades de capacitación.

A través de un trabajo articulado con los gobiernos locales, estas unidades llevan propuestas formativas a diversas comunidades, respondiendo a las demandas de capacitación laboral vinculadas al desarrollo productivo de cada región.

Los cursos son públicos y gratuitos, y al finalizar, los participantes reciben una certificación oficial con validez nacional, que acredita los saberes adquiridos y mejora sus oportunidades de inserción laboral.

Durante 2025, las Aulas Talleres Móviles recorrieron más de 2.100 kilómetros y llegaron a 28 localidades de la provincia. En ese período, se dictaron 69 cursos a través de las 9 unidades disponibles, con la participación de más de 1.220 estudiantes, de los cuales 1.045 completaron su formación y obtuvieron su certificación.

De este modo, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con una formación profesional federal, inclusiva y orientada al fortalecimiento del desarrollo productivo local.