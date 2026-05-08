Complejo Ferial: Expo Delicatessen y vinos, la muestra más importante del interior del país

El Ministerio de Bioagroindustria desembarcará en la Expo Delicatessen & Vinos 2026 de la mano de 12 expositores del programa CBA Vidriera Productiva.

La exposición se consolida como la muestra de alimentos y bebidas más importante del interior del país, con gran un gran reconocimiento de la gente. Este año tendrá lugar hasta el domingo 10 de mayo en el Complejo Ferial.

Córdoba es potencia federal porque entiende que detrás de cada bocado hay una cadena de valor. Este año, la feria será el escenario donde la trazabilidad, la genética y la innovación se sientan a la mesa.

En las regiones productivas de la provincia, se dan una serie de factores que permiten unir el esfuerzo del productor primario con el talento del chef y el respaldo de una política de estado sólida: el programa CBA Vidriera Productiva, puente que permite que una cooperativa regional brille en el mismo escenario que un gigante exportador.

En esta oportunidad, dentro del stand institucional del Gobierno de Córdoba, el visitante podrá descubrir productos innovadores; historias de integraciones verticales que comienzan en la fase primaria; se fortalecen en la elaboración de diferentes productos y llegan al consumidor de manera directa. Se trata así de historias de saberes compartidos y de agregado de valor en origen.

En esta oportunidad, acompañan al stand institucional: Colibrí Gin Artesanal (alta Gracia), Nuevo Munich (Juárez Celman), Tesãi (Córdoba), Loco Vikingo (Córdoba), Freunde von Melo (Melo), Garlic ajo negro (Río Segundo), Vegetanesa (Córdoba Capital), el Rincón Caprino (Almafuerte), Brett & co (Mendiolaza), Cabaña San Gabriel (Córdoba Capital), alfajores artesanales La Lucero (Córdoba Capital) y dulce de leche Don Celestino (Las Varillas).

El rol de los chefs como embajadores de nuestra producción

Dentro de este destacado evento, el Ministerio de Bioagroindustria propuso en escenario una masterclass por día en el escenario principal, con el objetivo de vincular un cluster o una cadena productiva a una propuesta gastronómica que destaque todos sus sabores y posibilidades y además, que en esa alianza estratégica incorpore a alguno de los expositores del programa “CBA, Vidriera Productiva”.

La Dulzura Estratégica (7 de mayo, 19.30hs): La miel cordobesa no es solo un endulzante, es un motor económico. De la mano de Dario Brugnoni y Dante Enríquez, se demostrará cómo el sector apícola cordobés lidera en calidad y pureza. Raíces Dulces es un homenaje a esos productores que cuidan la biodiversidad del monte y praderas cordobesas.

La Revolución Porcina (8 de mayo, 18.15hs): El chef Andrés Chaijale mostrará la potencia de la innovación del Cluster de la Cadena Porcina. Es ciencia aplicada al sabor: una carne con perfil nutricional superior y una terneza que habla de nuestra capacidad de innovación agroindustrial.

El Embajador Cordobés, “Identidad con Sello de Exportación” (9 de mayo, 19.20 hs): No es solo un snack, es el orgullo de nuestra Provincia. Julián Espinosa elevará al maní cordobés a la alta cocina, recordando por qué Córdoba es líder global en el rubro. Con el apoyo de la Cámara Argentina del Maní, la Expodeli será testigo de lo que significa el «terroir» del maní transformando una experiencia gourmet en una propuesta que además es de alto valor nutricional.

Genética y Futuro en el Plato (10 de mayo, 19:00hs): Para cerrar, la Asociación Argentina de Braford, junto a la chef Anita Sánchez presentarán la excelencia cárnica. Se abordarán tópicos como la genética adaptada, sostenibilidad y una calidad de corte que posiciona a la ganadería de Córdoba en los mercados más exigentes del mundo. Para mostrar de qué se habla cuando se describe la potencia cárnica de esta raza, se cocinará en vivo en el Patio de Fuegos de la Expodeli, a cargo del reconocido Resto “La Parrilla de Pipi”. Un costillar y algunos cortes seleccionados de la Braford serán los actores principales de esta masterclass arriba del escenario.

Cata de productos a base de algarroba

Un apartado especial es el día sábado 9 de mayo, a las 19:45 en la Sala de Catas, llega de la mano de los productores ganadores del concurso “Sed de Algarroba”, primera competencia nacida en el Valle de Calamuchita, que impulsa la creación de bebidas innovadoras —fermentadas, destiladas y sin alcohol— a partir de este fruto del monte nativo.

El primer lugar lo sacó la leche de algarroba (leche vegetal especiada, dulce, hecha por un productor de San Marcos Sierras), le siguió el hidromiel de algarroba hecha por la Escuela Secundaria Agrotécnica de Villa general Belgrano. Y el tercer lugar, es para el aperitivo de algarroba que desarrolló un cocinero de la Red de Utuco, de la ciudad de Córdoba.

Este novedoso concurso presentó numerosos desafíos que el equipo de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia del Ministerio de Bioagroindustria, se encargó de cumplir brindando asistencia técnica, integrando el jurado especializado y brindando asesoramiento directo a los participantes.

Para adquirir entradas al evento, ingresar al siguiente enlace: https://delicatessenyvinos.com.ar/.