Autoridades anunciaron construcción de aulas en el IPEMyT 286 de Morteros

La Municipalidad de Morteros presentó oficialmente las nuevas aulas construidas en el IPEMyT N° 286 “Domingo F. Sarmiento”, en el marco del plan de mejoras y ampliación de la infraestructura educativa que se desarrolla en distintos establecimientos de la ciudad.

El anuncio se realizó en Punto Digital, durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Sebastián Demarchi, acompañado por la secretaria de Políticas Educativas, Claudia Mainardi, y el director del IPEMyT N° 286, Fernando Gastaldi.

En este contexto, el intendente Demarchi destacó la importancia de continuar invirtiendo en educación y señaló:

“Para nuestra gestión, acompañar a las instituciones educativas es una prioridad. Estas nuevas aulas significan más espacio, más oportunidades y mejores condiciones para que nuestros jóvenes puedan estudiar y proyectar su futuro en Morteros.”

La obra contempla la construcción de dos nuevas aulas, lo que permite ampliar la capacidad edilicia del establecimiento y mejorar las condiciones de enseñanza para estudiantes y docentes.

Por su parte, el director del establecimiento, Fernando Gastaldi, remarcó que la ampliación representa “un avance muy importante para la comunidad educativa, ya que permite mejorar la organización de los cursos y brindar mejores condiciones de aprendizaje”.

En paralelo, el municipio continúa ejecutando distintas intervenciones en instituciones educativas de la ciudad. Entre ellas se realizan tareas de pintura interior y exterior en escuelas primarias, además de trabajos en el Colegio Ceija N° 6 y en jardines de infantes, junto con mejoras edilicias puntuales en diferentes establecimientos.

Asimismo, se destacan obras como la construcción del comedor PAICOR en la Escuela Dr. Eduardo Pío Carrillo, la remodelación de baños en la Escuela Bernardino Rivadavia, instalaciones de gas en distintos establecimientos y la renovación de techos en la Escuela N° 242 y en el SUM de la Escuela Pío Carrillo.

Desde el Gobierno municipal señalaron que estas acciones forman parte de un plan integral de acompañamiento a la educación, con el objetivo de mejorar los espacios donde se desarrollan las actividades educativas y fortalecer el crecimiento de la comunidad.