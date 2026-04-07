Morteros: EduTurismo reconocido por la Universidad Provincial

EduTurismo, reconocido por la Universidad Provincial de Córdoba como un proyecto innovador que convierte la ciudad en un aula abierta

La ciudad de Morteros vuelve a posicionarse en el mapa provincial, esta vez a través de una propuesta que une educación, identidad y territorio. El proyecto “EduTurismo: un aula abierta”, desarrollado desde la articulación entre instituciones educativas y el área de Turismo, fue seleccionado entre los mejores de Córdoba en la Convocatoria 2026 de Proyectos de Extensión de la Universidad Provincial de Córdoba.

La iniciativa logró ubicarse en el 6° lugar a nivel provincial, formando parte del grupo de proyectos aprobados con mayor puntaje, en el marco del programa “Universidad, comunidad y compromiso social”. Este reconocimiento no solo valida la propuesta desde lo académico, sino que también destaca el potencial de Morteros como territorio de innovación educativa y desarrollo turístico.

El proyecto integra espacios emblemáticos, instituciones deportivas, circuitos educativos y el entramado productivo local, generando experiencias que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia.

Además, uno de sus pilares innovadores es la producción de contenidos por parte de los propios estudiantes: registros audiovisuales, podcasts, relatos y piezas comunicacionales que luego se integran a la difusión turística de la ciudad. De este modo, EduTurismo no solo educa, sino que también construye una narrativa local auténtica.

Al respecto, el Lic. Luciano Smut, director de Turismo y Coordinador del proyecto, expresó su agradecimiento a Directora de la Universidad Provincial de Córdoba Sede Regional Morteros, Claudia Echezarreta, a Jair Zarzur, de la Secretaría de Extensión Académica de la UPC Sede Regional Morteros, y a la profesora Fernanda Vasallo, por el acompañamiento, la orientación y el compromiso durante todo el proceso de presentación del proyecto.

“Desde la Municipalidad de Morteros se continúa apostando a políticas que integren educación, cultura y turismo, fortaleciendo el vínculo entre comunidad y territorio y proyectando la ciudad hacia nuevas oportunidades de desarrollo”, resaltó el Intendente Sebastián Demarchi

Asimismo, destacó el “trabajo articulado entre el Municipio y la Universidad Provincial de Córdoba Sede Regional Morteros, valorando especialmente el rol de la institución como espacio de impulso, formación y construcción colectiva de iniciativas con impacto territorial.

“EduTurismo propone una mirada transformadora: convertir la ciudad en un aula abierta donde los estudiantes no solo recorren espacios, sino que los interpretan, los registran y los comunican. A través de circuitos culturales, históricos, ambientales, productivos y deportivos, se promueve un aprendizaje activo, situado y significativo”, expresó Smut.

Este logro representa un paso clave para consolidar a Morteros como una ciudad que no solo se visita, sino que se aprende, se vive y se cuenta.