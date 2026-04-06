Morteros: Continúa plan de mejoras en infraestructura educativa

La Municipalidad de Morteros continúa llevando adelante un importante plan de mejoras en infraestructura educativa, con intervenciones en distintos establecimientos de la ciudad, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.

En este marco, se realizaron tareas de pintura en cuatro escuelas primarias, abarcando tanto el interior como el exterior de los edificios. Asimismo, se trabajó en el Colegio Ceija N° 6 y en cuatro jardines de infantes, donde se ejecutó la pintura de sus frentes.

De manera puntual, se concretaron trabajos de pintura interior en el Jardín de Infantes Bernardino Rivadavia y en el Jardín de Infantes Jorge Newbery, mientras que en la Escuela N° 242 se intervinieron dos aulas que habían sido afectadas por filtraciones de agua.

En cuanto a otras obras de relevancia, se destaca la construcción del comedor PAICOR en la Escuela Dr. Eduardo Pío Carrillo, una mejora significativa para el acompañamiento alimentario de los estudiantes. También se llevó adelante la remodelación completa de la batería de baños en la Escuela Bernardino Rivadavia.

En materia de servicios, se ejecutaron trabajos de instalación de gas en las escuelas Dalmacio Vélez Sarsfield, el Jardín homónimo y el Ceija N° 6, garantizando condiciones más seguras y adecuadas para el funcionamiento diario.

Asimismo, se avanzó en obras de infraestructura clave como la renovación total de techos en la Escuela N° 242 y en el SUM de la Escuela Pío Carrillo.

Como parte de este plan integral, se destaca la finalización de dos nuevas aulas en la Escuela Secundaria IPEMyT N° 286, una obra fundamental que será próximamente presentada oficialmente, ampliando la capacidad edilicia y mejorando las condiciones de enseñanza.

Desde el Municipio se continúa trabajando de manera sostenida para fortalecer el sistema educativo local, entendiendo que la inversión en educación es una prioridad para el desarrollo de la comunidad.

En este marco, la Municipalidad de Morteros invita a todos los medios de comunicación a participar de la conferencia de prensa en la que se presentarán las nuevas aulas del IPEMYT N° 286 – Domingo F. Sarmiento, junto al detalle del plan de obras desarrollado en distintos centros educativos de la ciudad, que se llevará a cabo el lunes 6 de abril a las 11:30 hs en Punto Digital.