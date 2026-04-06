Llaryora encabezó acto inaugural de nuevo Edificio Escuela ProA de Arroyito

En un acto que marca un antes y un después para la comunidad educativa del departamento San Justo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó la inauguración oficial del nuevo edificio de la Escuela ProA de Arroyito, “Fulvio Rafael Pagani”.

El flamante edificio, con una superficie cubierta de 1.695 mts², representa un monto de inversión de $ 251.634.426,29.

Está diseñado como un ecosistema tecnológico para el aprendizaje avanzado con especialidad en software y biotecnología.

Actualmente, la escuela cuenta con una matrícula de 150 estudiantes distribuidos en turnos mañana y tarde. Sus principales características técnicas y de servicio incluyen cuatro aulas, dos Talleres, baños, áreas de cocins y gobierno, ademas de un Salón de Usos Múltiples.

Adicionalmente, el edificio dispone de un laboratorio de Ciencias, sala de Informática, sala de Arte, biblioteca, espacios comunes y sectores para reuniones institucionales.

Durante el acto, Llaryora agradeció la presencia y de la comunidad educativa, además de dedicar unas sentidas palabras por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En su discurso, el Gobernador resaltó la infraestructura que posee el edificio escolar, la cual potencia el desarrollo de los alumnos que asisten a esta institución. “Se van a encontrar con una de las mejores escuelas, no solo de Córdoba, sino de la Argentina, donde muchas gestiones vienen a copiarlas, a verlas, y donde los resultados educativos se multiplican”, sostuvo el mandatario provincial.

Además, señaló que la finalización del establecimiento fue un compromiso asumido con toda la comunidad de Arroyito, en el cual trabajaron conjuntamente la Provincia, la intendencia, el sector privado y el ámbito educativo. “Un compromiso que se asumió y se terminó”, destacó Llaryora.

El titular del Ejecutivo agradeció a la familia Pagani por la donación del terreno y resaltó su valor emprendedor y la consolidación de una de las firmas más importantes de Córdoba y la región.

Del mismo modo, el gobernador remarcó que las ProA son sinónimo de progreso porque están diseñadas bajo una pedagogía y una tecnología totalmente innovadora.

“Son instituciones que apuestan a un modelo educativo diferente vinculado a la técnica, con una currícula digital de las más avanzadas de Latinoamérica”.

A su vez, agradeció a los padres y docentes por creer en un proyecto de vanguardia al que los jóvenes de Arroyito —como los de cualquier sector de la provincia— merecen acceder. En esa misma línea, Llaryora enfatizó que este formato de enseñanza “lo que quiere es formar emprendedores como los que hay en esta ciudad”.

“No tengan techo; esta escuela está sembrada para formar emprendedores, para que niños, niñas y jóvenes no encuentren límites y su único objetivo sea transformar el mundo”.

En cuanto a políticas de educación, el Gobernador también resaltó que la localidad contará a partir de 2027 con una sede de la universidad provincial: “Eso permitirá que muchos jóvenes con talento puedan estudiar, obtener un título profesional y ser el primer graduado universitario de su familia en su localidad”.

A su turno, Horacio Ferreyra destacó el valor de habilitar el establecimiento número 29 de la provincia, pese al difícil contexto actual.

El funcionario señaló que los ejes del Gobierno provincial buscan estrechar el vínculo entre las aulas y el mundo laboral. Al respecto, el ministro concluyó: “Con educación hay progreso, y en Córdoba no descansamos de hacer para crecer”.

Por su parte, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, agradeció el respaldo del Gobernador y de la comitiva provincial en la inauguración del nuevo edificio.

Durante su discurso, el mandatario local destacó que “esta escuela es un hecho y una decisión política compartida entre el Gobierno Provincial y el Municipal; logramos terminar esta obra en tiempo récord para la historia de nuestra ciudad”. Asimismo, valoró la celeridad de la gestión para concretar la finalización del establecimiento.

A su turno, Fulvio Pagani hijo expresó su gratitud hacia las autoridades por la distinción de bautizar a la institución con el nombre de su padre. Durante su intervención, evocó su figura como un “convencido de que la educación es una de las herramientas más nobles para transformar la vida de las personas”.

Modelo Educativo y Seguridad

La Escuela ProA es una institución innovadora donde las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son una herramienta fundamental. Su propuesta curricular se desarrolla en una jornada escolar de ocho horas, de las cuales cinco se destinan al desarrollo de la propuesta curricular, una para tutorías y dos reservadas para la participación de los jóvenes en clubes de Ciencias, Arte, Deportes, Literatura y Tecnología, contribuyendo a la ampliación de sus horizontes culturales y personales.

En cuanto a servicios esenciales, se garantiza el funcionamiento del programa PAICOR, asegurando la asistencia alimentaria necesaria para el alumnado durante su jornada escolar.

El nuevo edificio está integrado al programa «Escuelas Seguras», un sistema pionero en la provincia que cuenta con videovigilancia monitoreada permanentemente a través de la base de Ojos en Alerta.

El edificio propio: Una historia de compromiso

La concreción de este edificio propio es el resultado de un largo camino que comenzó el 30 de octubre de 2018, cuando la firma ARCOR S.A.I.C. donó el terreno tras un acuerdo con la Municipalidad de Arroyito.

La institución educativa tuvo la apertura de sus clases en 2019 con 36 alumnos en un espacio concedido por la parroquia de la localidad. Para 2022, el incremento de su matrícula propició la mudanza a otro espacio temporal para albergar a más alumnos.

El nombre de la institución es un símbolo de gratitud hacia quienes apostaron por la educación pública de calidad en la región, reflejando valores de esfuerzo y visión de futuro.

Con esta inauguración, Arroyito no solo suma metros cuadrados, sino que garantiza que su juventud tenga las herramientas necesarias para liderar la revolución tecnológica desde su propia ciudad.

Estuvieron presentes la vicegobernadora, Myrian Prunotto; el secretario de Educación, Luis Franchi y demás funcionarios provinciales.