  • 5 abril, 2026

Regionales

Miramar de Ansenuza: Concejo Deliberante Municipal protege emblemático Hotel Viena

Abr 3, 2026

El Concejo Deliberante de Miramar de Ansenuza protegió al emblemático edificio conocido como Gran Hotel Viena.

La normativa prohíbe cualquier tipo de demolición o alteración de su estructura y obliga al Estado a promover su investigación y difusión como patrimonio intangible de la comunidad.

Comunicado oficial

El Gran Hotel Viena ha sido declarado de Interés Municipal, Histórico, Cultural y Turístico mediante la Ordenanza N.º 1529/2026 del Honorable Concejo Deliberante de Miramar de Ansenuza.

La normativa reconoce al edificio y su historia como parte fundamental de la identidad local y patrimonio intangible de la comunidad. Además, establece la protección del inmueble, prohibiendo su demolición total o parcial, así como cualquier intervención que altere su estructura o valor patrimonial sin autorización municipal.

Asimismo, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá promover su preservación, investigación, difusión y puesta en valor.

Publicación de las Redes Sociales del Museo Gran Hotel Viena Miramar