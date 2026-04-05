Miramar de Ansenuza: Concejo Deliberante Municipal protege emblemático Hotel Viena

El Concejo Deliberante de Miramar de Ansenuza protegió al emblemático edificio conocido como Gran Hotel Viena.

La normativa prohíbe cualquier tipo de demolición o alteración de su estructura y obliga al Estado a promover su investigación y difusión como patrimonio intangible de la comunidad.

Comunicado oficial

El Gran Hotel Viena ha sido declarado de Interés Municipal, Histórico, Cultural y Turístico mediante la Ordenanza N.º 1529/2026 del Honorable Concejo Deliberante de Miramar de Ansenuza.

La normativa reconoce al edificio y su historia como parte fundamental de la identidad local y patrimonio intangible de la comunidad. Además, establece la protección del inmueble, prohibiendo su demolición total o parcial, así como cualquier intervención que altere su estructura o valor patrimonial sin autorización municipal.

Asimismo, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá promover su preservación, investigación, difusión y puesta en valor.

Publicación de las Redes Sociales del Museo Gran Hotel Viena Miramar