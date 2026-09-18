Autoridades inauguraron el Parque «Papa León XIV»

El gobernador Martín Llaryora, junto al diputado nacional y exgobernador Juan Schiaretti y el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, inauguró este viernes el Parque “Papa León XIV”, un nuevo espacio verde de 36 mil metros cuadrados destinado a la recreación y el encuentro de los vecinos, ubicado en el sector que conecta el Centro Cívico con la Legislatura provincial.

El parque cuenta con un renovado diseño paisajístico que integra árboles y especies nativas, senderos peatonales, juegos infantiles inclusivos, sectores para la práctica de actividad física, caniles para mascotas y espacios destinados a poner en valor los monumentos emplazados en el lugar.

Durante la inauguración, Llaryora destacó la transformación que experimentó este sector de la ciudad y reconoció el impulso otorgado durante la gestión del exgobernador Schiaretti a las obras que permitieron consolidar el área cívica.

El mandatario sostuvo que el nuevo espacio es “uno de los parques cívicos e institucionales más lindos de Argentina y de Sudamérica” y remarcó la importancia de contar con espacios públicos de calidad para el disfrute de todos los vecinos.

“Este lugar va a quedar para el uso y al servicio de todos. Queremos que sea un lugar en el cual ustedes pasen lindos momentos, se diviertan y, por supuesto, sea parte de su historia futura, como un nuevo parque que se abre”, expresó Llaryora.

Asimismo, destacó la decisión de denominar al espacio “Papa León XIV”, en reconocimiento al Sumo Pontífice y en vísperas de su próxima visita a Córdoba.

Por su parte, Schiaretti agradeció la invitación del gobernador y valoró la recuperación del sector. “Este es un lugar de disfrute de la familia y un punto que une la ciudad, un punto que también permite a los cordobeses disfrutar de su espacio”, sostuvo el exgobernador.

La intervención organizó el predio en cinco sectores para diversificar sus usos y mejorar la conectividad peatonal con el entorno, incluyendo los accesos desde el puente 25 de Mayo, bulevar Perón y calle Rosario de Santa Fe.

El parque integra áreas de calistenia, dos patios de juegos infantiles inclusivos, caniles para mascotas, un paseo con mirador hacia el Centro Cívico y un sector que jerarquiza los monumentos al Cura Brochero y al gobernador Juan Bautista Bustos.

Acompañaron la vicegobernadora Myrian Prunotto; el jefe de Gabinete, Manuel Calvo; el vicario de Pastoral, Munir Bracco; y autoridades del Gobierno provincial.

Un parque sustentable y accesible

El proyecto paisajístico contempló la siembra de césped y la incorporación de 16.655 plantas herbáceas y gramíneas en canteros biodiversos, diseñados para favorecer la presencia de polinizadores.

Además, se plantaron 255 ejemplares arbóreos nativos y adaptados, entre ellos chañares, ceibos, jacarandás y pezuñas de vaca.

Para garantizar el mantenimiento y la sustentabilidad del espacio, se instaló un sistema automatizado de riego por aspersión y goteo, conectado a una cisterna subterránea de 60.000 litros. También se realizó una renovación integral de la infraestructura eléctrica, con cableado subterráneo e iluminación ornamental.

Los sectores infantiles inclusivos cuentan con pisos antigolpes de caucho reciclado, mientras que las áreas destinadas al ejercicio físico disponen de equipamiento de fitness y calistenia. Los recorridos peatonales fueron diseñados con criterios de accesibilidad universal.

Como parte de la integración con el entorno urbano, el espacio se vincula con los puentes que comunican barrio General Paz con el Centro, donde se incorporó vegetación colgante hacia el río Suquía, conformando los primeros puentes verdes de la ciudad.

“Este es un espacio de muchísimo valor, a la altura de lo que los vecinos de la ciudad se merecen para su disfrute”, destacó Leandro Prone, director general de Preservación de Espacios Públicos.

Las obras fueron ejecutadas por la Dirección General de Preservación de Espacios Públicos, Monumentos y Patrimonio Provincial, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Más de 190 estudiantes realizaron la Promesa a la Bandera de Córdoba

En el flamante parque, Llaryora encabezó además el acto por el Día de la Promesa a la Bandera de Córdoba, del que participaron 194 estudiantes de cuarto año de tres instituciones educativas de la capital provincial.

Realizaron la promesa alumnos del IPET N.º 416 “Rosa Mariana Azar”, del IPEM N.º 181 “Cornelio Saavedra” y del Instituto del Inmaculado Corazón de María Adoratrices.

Durante la ceremonia, el gobernador felicitó a los estudiantes y especialmente a los abanderados de cada institución por “su esfuerzo diario por superarse, siendo un motivo de orgullo para sus familias y escuelas”.

“Son un modelo a seguir y espero que este reconocimiento los impulse a seguir apostando por el mérito, el esfuerzo y el estudio”, agregó.

Llaryora también reconoció el trabajo de toda la comunidad educativa y vinculó ese esfuerzo con los resultados obtenidos por Córdoba en las evaluaciones PISA y Aprender.

“Prometer la bandera es comprometerse a ser mejores cada día, a defenderla desde el rol de cada uno; en su caso, estudiando y siendo buenos alumnos, y el día de mañana trabajando por una Córdoba donde cada vecino pueda progresar y vivir en paz”, expresó.

Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó el significado de la ceremonia: “Hoy nuestros alumnos están reconociendo un símbolo transversal para todos los cordobeses, nuestra bandera. Qué mejor forma de representar a Córdoba que con el excelente desempeño que tuvieron nuestros estudiantes en las evaluaciones internacionales y nacionales; hoy también estamos celebrando ese desempeño”.

La ceremonia reunió a estudiantes, docentes y familiares en una jornada destinada a fortalecer el reconocimiento de los símbolos provinciales y los valores vinculados con la identidad, la ciudadanía y el compromiso con la comunidad.

Josefina, alumna y abanderada del Instituto Adoratrices, expresó: “Es un gran compromiso que tenemos como alumnos y un orgullo inmenso portar nuestras banderas nacional y provincial juntas en este lugar tan hermoso. Es un orgullo impresionante”.

Santiago, estudiante del IPEM N.º 181 “Cornelio Saavedra”, señaló: “Me parece muy valioso que tengamos nuestra jura a la Bandera de Córdoba acá, con el Panal de fondo. Me siento orgulloso de representar, junto a mis compañeros y frente al gobernador, a nuestro colegio”.