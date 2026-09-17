Pusieron en marcha el Programa «Hola Familia» para acompañar situaciones de vulnerabilidad social

El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente Daniel Passerini y la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, puso en marcha el programa “Hola Familia”, una política pública con enfoque de derechos y estrategia de cercanía destinada a acompañar a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.

La iniciativa tiene como objetivo detectar tempranamente situaciones de vulneración de derechos, fortalecer las redes comunitarias y facilitar el acceso a los servicios y prestaciones existentes, mediante un acompañamiento cercano y sostenido.

El programa se estructura a partir del trabajo de las “conectoras comunitarias”, una red de mujeres referentes de instituciones sociales de distintos barrios de la ciudad de Córdoba, quienes por su conocimiento del territorio, capacidad de escucha y legitimidad comunitaria, tendrán a su cargo el acompañamiento de las familias y funcionarán como puente entre las necesidades detectadas y las respuestas del Estado.

Durante el lanzamiento del programa, el gobernador destacó el rol de las instituciones y de los referentes territoriales como actores fundamentales para fortalecer la presencia del Estado y acompañar a las familias cordobesas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

“Vamos a hacer todo lo que podamos, pero no lo podemos hacer sin ustedes. Este programa es una mano de rescate, una mano que tendemos a alguien para impulsarlo hacia arriba. En definitiva, Córdoba no te abandona”, afirmó Llaryora.

En ese sentido, el mandatario provincial señaló que la iniciativa permitirá ampliar el alcance de las políticas públicas mediante un trabajo cercano, capaz de detectar necesidades, orientar a las familias y facilitar el acceso a programas, trámites y servicios.

Al referirse al objetivo de “Hola Familia”, el gobernador remarcó la decisión de sostener el acompañamiento a las familias cordobesas. “Nosotros no queremos abandonar a ningún cordobés”, afirmó, y destacó que el desafío es generar nuevas formas de presencia territorial para que las políticas públicas lleguen efectivamente a quienes las necesitan.

A su vez, remarcó que para ampliar esa llegada “necesitamos gente comprometida”, que permita extender territorialmente las herramientas del Gobierno y acercar soluciones concretas a cada barrio.

La secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, destacó que Hola Familia representa un cambio de paradigma en la implementación de las políticas sociales, al pasar de un Estado que espera la demanda a uno que sale al territorio para acercar sus herramientas a quienes las necesitan.

En este sentido, Montero puso en valor la articulación con las instituciones y las redes comunitarias como parte de una concepción de gestión que busca brindar respuestas concretas y fortalecer los procesos de autonomía.

“El cambio más novedoso que tiene este programa es salir a buscar a las familias”, afirmó Montero, y remarcó que se trata de una gestión que “frente a los problemas, resuelve”, poniendo las herramientas del Estado al servicio de la ciudadanía.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, destacó el trabajo articulado entre la Provincia, el Municipio y las instituciones que sostienen una presencia activa en los barrios, y valoró especialmente la incorporación de organizaciones vinculadas a la discapacidad al trabajo territorial.

Passerini remarcó que el programa sintetiza una forma de gestión basada en “conectar, acompañar y construir”, y subrayó la importancia de abordar las problemáticas sociales desde una mirada humana y cercana.

“Un problema no es un trámite, y una familia que está sufriendo no es un expediente. Para nosotros son seres humanos que vemos, que sentimos y que acompañamos”, afirmó el intendente de la capital cordobesa.

Una red que sostiene

En esta primera etapa, “Hola Familia” se implementará en la ciudad de Córdoba a través de una red de 200 conectoras comunitarias, incorporadas y validadas por las 200 instituciones sociales en las que desarrollan su tarea comunitaria.

Se trata de referentes de clubes, comedores, centros vecinales, iglesias, centros de jubilados, fundaciones, merenderos y asociaciones civiles, entre otras organizaciones con presencia territorial.

Cada conectora tendrá a su cargo el acompañamiento de entre 10 y 15 familias durante un período de seis meses, con visitas periódicas para conocer sus necesidades, identificar situaciones críticas y facilitar el acceso a los recursos disponibles.

El abordaje contempla especialmente situaciones vinculadas con infancias y adolescencias, discapacidad, salud mental y consumos problemáticos, con una mirada integral sobre las distintas dimensiones que atraviesan a las familias.

El rol de las conectoras tiene límites definidos: no reemplazan a profesionales, no realizan intervenciones terapéuticas ni gestionan recursos económicos.

Su función consiste en escuchar, identificar necesidades y situaciones de vulneración de derechos y facilitar el vínculo con los servicios, programas y prestaciones correspondientes.

La tarea se desarrolla con acompañamiento y supervisión de un equipo técnico, a partir de un manual de trabajo, formularios de registro y herramientas digitales de seguimiento. Las conectoras estarán identificadas con pechera y credencial del programa y fueron previamente capacitadas y certificadas para desarrollar su tarea territorial.

De este modo, “Hola Familia”articula gestión pública, trabajo en red y participación comunitaria para fortalecer el acompañamiento a las familias y las capacidades de respuesta del Estado, a partir de una estrategia territorial que busca abordar las situaciones de vulnerabilidad de manera temprana y sostenida.

La experiencia territorial para acompañar a las familias

La puesta en marcha de “Hola Familia” también permitió conocer la mirada de quienes tendrán a su cargo el despliegue territorial de esta política pública y de quienes acompañarán técnicamente su implementación.

La secretaria de Fortalecimiento de la Familia, María Eugenia Pomazán, destacó el rol de las conectoras como vínculo territorial entre las familias, las instituciones y el Estado, y puso en valor el trabajo articulado entre las distintas áreas de la Provincia y el Municipio para fortalecer las respuestas ante las problemáticas sociales.

Pomazán remarcó que «quienes asumirán esta tarea cuentan con formación, equipos y supervisión para acompañar a las familias desde una perspectiva cercana y comunitaria».

Desde el equipo técnico del programa, Silvia Quevedo explicó que las conectoras contarán con capacitación y acompañamiento especializado para abordar situaciones vinculadas con discapacidad, consumos problemáticos, infancias y vulneración de derechos.

En este marco, destacó que Hola Familia incorpora una perspectiva de trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, aprovechando las capacidades y el conocimiento territorial que ya existen en los barrios.

“Hay mucho trabajo de organizaciones de la sociedad civil, y creemos que Hola Familia también viene a aportar más herramientas”, afirmó, y agregó que el programa apunta a fortalecer una red de acompañamiento cercana a las familias.

En ese sentido, Solange Sotomayor, integrante de la Red de Comedores Solidarios, destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre las organizaciones comunitarias y el Estado para dar respuesta a las necesidades que surgen en los distintos barrios. En ese sentido, Solange señaló que el programa permitirá “hacer ese lazo entre el Estado y el barrio” y valoró la posibilidad de acercar herramientas y respuestas a familias que muchas veces encuentran dificultades para acceder por sus propios medios a las instituciones y servicios disponibles.

Por su parte, Daniela, conectora del Centro Vecinal Alberdi, resaltó el valor de la capacitación recibida para reconocer distintas situaciones de vulnerabilidad y articular con los recursos disponibles tanto de la Provincia como del municipio. Explicó que las conectoras tendrán la tarea de detectar necesidades, orientar a las familias y acompañarlas durante el proceso de acceso a los distintos dispositivos, con el objetivo de fortalecer progresivamente su autonomía.

“Vamos a generar que la gente pueda tener autonomía, que puedan realizar sus propios trámites, acompañarlos durante un periodo y trabajar para que puedan luego hacerlo solos”, sostuvo.