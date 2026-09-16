Cinco mil referentes participan de la 3° Edición de Expo Parques Industriales Córdoba

Comenzó la tercera edición de Expo Parques Industriales Córdoba, un encuentro que reúne a empresas, desarrolladores, inversores, parques industriales, proveedores y referentes del sector productivo.

La Expo se desarrolla en Infinito Arena, nueva sede que permitió ampliar la infraestructura y la superficie destinada a la exposición.

Esta edición cuenta con 76 stands, más de 40 disertantes nacionales e internacionales y una convocatoria estimada de más de 5.000 visitantes calificados.

Durante las dos jornadas se llevan adelante conferencias, paneles, espacios de networking y rondas de negocios, con una agenda que aborda el desarrollo de infraestructura industrial, logística, financiamiento, innovación y tecnología, industria 4.0, inteligencia artificial, eficiencia energética, energías renovables, biocombustibles, economía circular y sustentabilidad.

El encuentro apunta a fortalecer la vinculación entre desarrolladores de parques y áreas industriales, empresas, inversores y proveedores de bienes y servicios, generando oportunidades para impulsar nuevos proyectos y negocios.

Durante la apertura, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, destacó la importancia de la articulación entre los sectores público y privado para potenciar el desarrollo industrial.

“Para nosotros, esta Expo representa algo muy concreto: un espacio para encontrarnos, generar oportunidades y transformar esos vínculos en proyectos y negocios. Desde el Gobierno de Córdoba tenemos una convicción: el desarrollo productivo se construye articulando el Estado con el sector privado”, señaló.

En el marco de la jornada también se entregaron los Certificados de Parques Industriales Sostenibles Córdoba (CePISC) al Parque Industrial Corral de Bustos Ifflinger, al Parque Industrial Polígono Industrial Malagueño, al Parque Industrial Adrián P. Urquía de General Deheza y al Parque Industrial Leonardo Da Vinci y su ampliación de Río Tercero.

La distinción reconoce la gestión y las acciones desarrolladas en materia de sostenibilidad, cuidado ambiental e impacto positivo en las comunidades.

Sibilla también puso en valor el crecimiento de los parques industriales y su aporte al desarrollo productivo: “Queremos que las empresas encuentren las condiciones para crecer, incorporar tecnología, innovar y conectarse a nuevos mercados. Y eso significa más empleo. Generar trabajo de calidad es mejorar la vida de los cordobeses”.

La Expo Parques Industriales Córdoba continuará este jueves 17 de septiembre con conferencias, paneles, espacios de vinculación y actividades orientadas a analizar los desafíos y oportunidades del desarrollo industrial.