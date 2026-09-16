Reunión de la Mesa de Economía Naranja para articular agenda por visita del Papa León XIV

El gobernador Martín Llaryora participó de una nueva reunión de la Mesa de Economía Naranja, el espacio de articulación público-privada impulsado por el Gobierno de Córdoba para construir una agenda común y potenciar sectores estratégicos de la economía provincial.

Del encuentro participó también el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto a autoridades y referentes de los distintos sectores que conforman este espacio.

La Mesa reúne a representantes del Gobierno provincial, la Municipalidad de Córdoba y las agencias Córdoba Turismo, Córdoba Cultura y Córdoba Deportes, junto a actores del sector privado vinculados al turismo, la hotelería, la gastronomía, los espectáculos y el entretenimiento, la tecnología, el emprendedurismo y las industrias creativas.

Durante el encuentro, Llaryora destacó el potencial de los grandes eventos para generar actividad económica más allá del acontecimiento en sí. “El jugo de la Economía Naranja está en lo que genera, pero también en lo que uno puede brindar fuera de esa experiencia”, sostuvo.

Y puso como ejemplo la llegada de visitantes que se prevé con motivo de la visita del Papa León XIV a Córdoba y señaló la importancia de generar propuestas que permitan extender su permanencia en la provincia.

“La gente va a llegar antes, y eso se va a traducir en más actividad para los hoteles, los hospedajes, la gastronomía y los espectáculos”, explicó.

El mandatario remarcó además que esta agenda forma parte de una estrategia sostenida para posicionar a Córdoba como destino turístico y sede de grandes acontecimientos.

“Todos estos eventos de gran magnitud que se vienen realizando en Córdoba forman parte del posicionamiento que le venimos dando a la provincia desde el Gobierno provincial”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la coordinación de acciones de cara a la visita del Papa León XIV. Los distintos sectores intercambiaron propuestas y avanzaron en la planificación de iniciativas vinculadas a un acontecimiento de relevancia para Córdoba.

“Esta Mesa nos permite sentar en un mismo lugar al Gobierno y a todos los sectores que hacen a la economía naranja para planificar, anticiparnos y trabajar sobre una agenda común. Hoy uno de los temas centrales fue la visita del Papa León XIV, un acontecimiento histórico para Córdoba que requiere del compromiso y la experiencia de todos”, destacó Siciliano.

Y agregó: “Tenemos una provincia preparada para recibir grandes eventos y queremos que cada uno de ellos se transforme también en más actividad, más trabajo y más oportunidades para los cordobeses”.

Durante la jornada también se trabajó sobre la agenda de eventos y espectáculos prevista para los próximos meses, propuestas vinculadas a la movilidad sustentable y distintas iniciativas planteadas por los sectores participantes.

La Mesa forma parte del Programa de Promoción de la Economía Naranja, impulsado por el Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, y mantiene encuentros periódicos para compartir diagnósticos, identificar oportunidades y avanzar en acciones concretas.

El objetivo es fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores público y privado, potenciar el impacto económico y productivo de estas actividades, generar empleo y continuar posicionando a Córdoba como uno de los principales destinos del país para el turismo, la cultura, los espectáculos y los grandes eventos.