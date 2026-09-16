Incorporan a Globant al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba incorpora a Globant al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, establecido por la Ley Provincial N.º 10.649.

Globant es una de las principales empresas tecnológicas de origen argentino, dedicada al desarrollo de software, inteligencia artificial, transformación digital y servicios tecnológicos para grandes compañías a nivel global.

Fundada en Argentina en 2003, cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE), tiene presencia en más de 30 países y emplea a miles de profesionales.

La compañía cuenta con más de 600 empleados en Córdoba, además de 3.564 colaboradores vinculados a su actividad fuera de la provincia. Posee, además, un marcado perfil exportador: más del 60% de su facturación proviene de mercados internacionales, lo que refleja el alcance global de los servicios y soluciones que desarrolla.

La incorporación de Globant al régimen provincial representa un nuevo impulso para uno de los sectores considerados estratégicos para el desarrollo productivo de Córdoba, por su capacidad para generar empleo calificado, incorporar innovación y tecnología y exportar servicios de alto valor agregado.

“Desde el Ministerio buscamos fortalecer una matriz productiva cada vez más diversificada, donde la tecnología, el conocimiento y la innovación tengan un rol central. Que una empresa de escala global como Globant se incorpore al régimen provincial es una señal de la importancia que tiene Córdoba como plataforma para desarrollar talento, generar empleo calificado y exportar servicios al mundo”, destacó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla.

Una industria estratégica para Córdoba

La economía del conocimiento constituye uno de los sectores estratégicos para el desarrollo productivo provincial, tanto por su capacidad para generar puestos de trabajo calificados como por su aporte a la innovación, la incorporación de tecnología y la producción de servicios con proyección internacional.

En este sentido, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica impulsa distintas herramientas destinadas a acompañar el crecimiento de las empresas vinculadas al sector y ampliar su inserción en los mercados internacionales.

La incorporación de Globant al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento fortalece esta estrategia y consolida a Córdoba como un polo para el desarrollo de talento, la generación de empleo calificado y la exportación de servicios basados en el conocimiento.