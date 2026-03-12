Autoridades Municipales participaron de importante reunión del Ente Ansenuza

El intendente Mauricio Actis y el Director de Turismo Sebastián García participaron este lunes de la reunión mensual del Ente Ansenuza en La Para.

*Visita de la Agencia Córdoba Turismo*

Entre los temas más importantes estuvo la visita del presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, junto a todo su gabinete técnico. Fueron 14 responsables de áreas que acercaron los programas de la Agencia y se pusieron al servicio de todas las comunidades del Ente.

En ese marco, destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la articulación regional para consolidar a Ansenuza como un destino cada vez más organizado, integrado y preparado para recibir visitantes durante todo el año.

Participó especialmente de la reunión el Sr. Daniel Beltramino, iniciador y coordinador de la «Vuelta Histórica de Baquets» (que en Abril tendrá su cuarta edición), para exponer ante la Agencia y todos los integrantes del Ente las características de un evento que se impone como uno de los más importantes del calendario de esta región.

*Otros temas importantes*

El intendente del *Parque Nacional Ansenuza* Matías Carpinetto presentó la propuesta para la construcción de infraestructura para la recepción de visitantes en el área noroeste de la Laguna.

Por otro lado representantes del servicio de *telemedicina* Go Care presentaron el funcionamiento de la plataforma y las posibilidades de implementación en la región, destacando su utilidad para mejorar el acceso a servicios de salud mediante herramientas digitales.