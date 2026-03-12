  • 12 marzo, 2026

Locales

Continúan los controles preventivos sobre la circulación de vehículos

Mar 11, 2026

El último fin de semana se realizaron controles preventivos en Bv. San Martín esq. Pasaje de la Liberación, y Av. Brinkmann esquina 25 de Mayo.

En los mismos, se labraron actas por diferentes infracciones como conducción de menores de edad, licencias vencidas, casco antirreglamentario, entre otras.

También se llevaron a cabo los habituales controles de alcoholemia a conductores de vehículos de transporte público, arrojando todos resultados negativos; Y se tomó intervención en accidentes vehiculares.