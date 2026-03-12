Continúan los controles preventivos sobre la circulación de vehículos

El último fin de semana se realizaron controles preventivos en Bv. San Martín esq. Pasaje de la Liberación, y Av. Brinkmann esquina 25 de Mayo.

En los mismos, se labraron actas por diferentes infracciones como conducción de menores de edad, licencias vencidas, casco antirreglamentario, entre otras.

También se llevaron a cabo los habituales controles de alcoholemia a conductores de vehículos de transporte público, arrojando todos resultados negativos; Y se tomó intervención en accidentes vehiculares.