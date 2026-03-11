Vuelven las actividades en el marco del «Club de la Diabetes»

Comienzan desde marzo las actividades en el marco del «Cub de la Diabetes», programa coordinado por profesionales del Hospital Municipal de Brinkmann.

La actividad física continuará a cargo del grupo EFA y se realizará los miércoles 11, 18 y 25 de este mes, siempre a las 15 horas. A diferencia del pasado año, este año se ampliará a otros sectores de la ciudad, comenzando por la Plaza San Martín (18) y la rotonda de Acceso Este (25).

También continuarán las charlas informativas. La primera será este miércoles 11 a las 19:30 horas, en el Nodo Barrial Argentina 2000, a cargo del Dr. Ramón Mavarez y equipo de nutricionistas del Hospital.