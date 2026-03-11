Plan de Bacheo: Comenzaron obras de repavimentación en calle Pellegrini y M. de Justo

Comenzaron este lunes las obras de repavimentación en calle Pellegrini esquina Alicia M. de Justo, en el marco del Plan Integral de Bacheo 2026.

Actualmente se encuentra solo habilitada la calzada sur de calle Pellegrini en dicha esquina, por lo que solicitamos a la comunidad circular con precaución por el sector.

Además, el Gobierno de la Ciudad informa que ya se encuentra habilitada la primera parte de la obra de Av. Seeber y Sarmiento.

Se puede transitar por ambas calles y en las próximas semanas, los trabajos se concentrarán sobre calle Sarmiento.