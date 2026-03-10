Llega la Rifa de la Ciudad edición 2026

Llega la Rifa de la Ciudad 2026. A través de las redes sociales, se dieron a conocer los detalles de la nueva edición que involucra a los Clubes locales y al Gobierno Municipal.

Detalles

Más de $60.000.000 en premios con 6 sorteos mensuales, premios en efectivo y grandes sorteos especiales durante el año.

Moto 0km

Smart TV

Freidora de aire

Camisetas de la Selección

Importantes premios en efectivo

Además, sorteo de patronales en junio, sorteo por cancelación total en agosto y gran sorteo final en diciembre.

Con la Rifa de la Ciudad ¡ganamos todos!

¡Andá pensando tu número de la suerte!