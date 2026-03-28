Autoridades Municipales y Escolares participaron de lanzamiento de Programa «Monitoreo de Aprendizajes»

El Intendente Mauricio Actis y la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez, junto a directivos y docentes de Nivel Inicial y Superior de Brinkmann participaron este jueves en la ciudad de Córdoba del lanzamiento del programa *Monitoreo de Aprendizajes*.

Este nuevo dispositivo provincial es una iniciativa fuertemente anclada en el territorio que busca conformar comunidades ampliadas de aprendizaje. Su propósito es generar evidencias sobre el logro de aprendizajes de los estudiantes en relación con la alfabetización inicial en lengua y matemática.

Con el fin de fortalecer las prácticas de enseñanza y las trayectorias escolares y a raíz del trabajo en educación que viene realizándose en nuestra ciudad , la Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa seleccionó a Brinkmann entre 13 localidades de la provincia para formar parte del programa.

Este evento se llevó a cabo en el ámbito de la Coordinación Local de Educación (CLE), entendiendo que su función es central para habilitar el ecosistema educativo que transforme el derecho a aprender en una realidad local.

El encuentro contó con la presencia del Sr. Ministro de Educación, Dr. Horacio Ferreyra, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Dra Claudia Maine, la Dir. Gral. de Planeamiento, Evaluación y Prospectiva Educativa, María Gabriela Brandan Zehnder y la reconocida especialista Lilia Toranzos, quien presentó las claves de la evaluación intermedia como una oportunidad pedagógica para la mejora continua.

Este programa permitirá monitorear los aprendizajes de los estudiantes de nivel inicial de nuestra ciudad para poder tomar decisiones que garanticen trayectorias continuas y completas.

De esta manera, Brinkmann sigue apostando a la mejora de los aprendizajes de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos.