Sociedad de Bomberos Voluntarios presentaron nueva Campaña Societaria

En una conferencia de prensa realizada en la mañana del martes 26 de marzo, en el cuartel de la entidad, miembros de la comisión directiva y jefatura explicaron sus alcances y presentaron al promotor, Yael Turchetti, que tendrá a su cargo la visita domiciliaria y que es -además- miembros del cuerpo activo, por lo que conoce en detalle los aspectos principales del funcionamiento del equipo bomberil. Del encuentro participó el gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Dr. Rafael Capello, que es la entidad que efectúa la recaudación de la cuota de bomberos a través de sus facturas de servicios sociales.

La mesa informativa, encabezada por el presidente Carlos Páez, brindó pormenores de la importancia de la contribución mensual de la sociedad de Brinkmann, Colonia Vignaud y Seeber, para el mantenimiento operativo corriente de la infraestructura y los recursos humanos de cuartel ya que, si bien la labor que desempeñan es totalmente voluntaria, los gastos que demanda sostener el óptimo funcionamiento de la institución son muy elevados.

Los seguros de vehículos y personal, combustible, lubricantes, materiales para el mantenimiento de las instalaciones, repuestos de móviles, equipamientos y servicios, entre otros, demanda un costo mensual que se acerca a los $ 10.000.000 mensuales. Y eso, considerando que en el grupo existen electricistas, plomeros, carpinteros, mecánicos, etc., que aportan su capacidades profesionales y experiencia, mientras el resto colabora con dichas actividades, ahorrando montos importantes en favor del cuartel.

Por ende, con la masa actual de asociados, que en total es de 1.188, en una ciudad y dos pueblos que -en total- suman unas 13.500 personas, es mucho lo que se puede ampliar la base societaria y con una cuota mensual accesible, aquellos que no están asociados- pueden contribuir a solventar esa masa crítica y así los subsidios nacionales y provinciales se pueden emplear exclusivamente en equipamiento y no en gastos.

Hoy en día vestir a un bombero con todo el equipamiento de actuación y seguridad personal, demanda una inversión de más de $ 12.000.000 y los cascos y trajes estructurales, forestales, botas, tubos y equipos de respiración autónoma tienen vencimiento, por lo que -periódicamente- deben ser renovados.

Se solicita a los pobladores que reciban al promotor Yael Turchetti, muy convencidos de la utilidad de los bomberos en la comunidad, lo que ya ha sido demostrado en incesantes oportunidades, alcanzado las 300 intervenciones anuales de toda índole. Hay varias categorías de socios, que están estipuladas en kilovatios por lo que la sociedad tiene un abanico de opciones que se adapten a sus posibilidades.

También se pueden asociar directamente en la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos al dar de alta un servicio o -bien- comunicarse con directivo de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Brinkmann, al celular 3562 520240.

Comisión Directiva