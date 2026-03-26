Memoria: “Es tarea de todos fortalecer y sostener la democracia» dijo Actis

A 50 años del Golpe Cívico Militar en nuestro país, Brinkmann conmemoró en la tarde de este martes el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” en un acto organizado por la Escuela Doña Anita Giaveno de Sacavino.

La jornada comenzó con una Caminata por la Democracia, que partió desde la esquina de calles Sarmiento y San José hasta la Escuela Doña Anita Giaveno de Sacavino. Estuvieron presentes el intendente Mauricio Actis, concejales, tribunos, miembros del Ejecutivo Municipal y referentes de diversas instituciones educativas, civiles y comerciales de la ciudad.

En su discurso, el intendente expresó que “es tarea de todos fortalecer y sostener la democracia que tanto nos ha costado a los argentinos. Una verdadera democracia se construye con una sociedad libre, con derechos y con oportunidades para todos; una sociedad que tienda a la igualdad y a la justicia social, que permita que cada uno, y en comunidad, pueda desarrollarse plenamente”.

“A 50 años, reafirmamos nuestra convicción de que nunca más nos cueste caro decir lo que opinamos. Nunca más la crueldad, en dictadura o en democracia, debe imponerse sobre el amor, la solidaridad, el respeto y la empatía. Es nuestra tarea construir, cada día, una sociedad más justa”, enfatizó Actis.

En este marco, y para concluir, alumnos de la Escuela Primaria Doña Anita Giaveno de Sacavino, integrantes de la Biblioteca Popular “María Esther Moretti de Chiabrando”, del Taller Literario Municipal “Belisario Roldán” y del Taller de Teatro del Centro de Jubilados de Brinkmann fueron los encargados de la representación artística, llevando adelante la interpretación de un testimonio inspirado en libros y autores de la época.