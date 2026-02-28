Autoridades Policiales Departamentales visitaron sede del Municipio de Altos de Chipión

El pasado viernes en horas de la mañana, el Sr. Director de la Departamental Ansenuza, Crio. Insp. Lic. Pablo Álvarez, junto al Jefe de Cría. Dtto. Balnearia Crio. Raúl Noriega y la Jefa del Dtto. Policial Altos de Chipión Sub Crio. Noelia Campos, se hicieron presentes en la sede de la Municipalidad de Altos de Chipión, donde mantuvieron reunión con el Sr. Intendente Dr. Carlos Fuyana y el Asesor de Seguridad y Coordinador de Guardia Urbana, Crio. Gral. (R) Marcos Derfler.

En la misma se dialogó con motivo de la realización del U.P.D. (Último Primer Día), previsto para el próximo lunes 02 de marzo, convocado por alumnos de la Instituto José María Estrada, a los fines de coordinar un trabajo preventivo conjunto entre las distintas instituciones intervinientes.

El evento se desarrollará en el Polideportivo Municipal bajo la premisa de una “Noche Cero Alcohol”, iniciativa impulsada desde el Municipio, logrando este año un acuerdo entre alumnos, padres e instituciones para que el desarrollo del mismo se realice en un ambiente controlado y festivo.

Cabe destacar que en la fecha el Sr. Intendente realizó declaraciones públicas a través de Cadena 3 informando sobre dicha iniciativa.