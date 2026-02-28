Morteros: Brindarán Taller de Lengua de Señas en el Punto Digital

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Educación Superior y Formación Continua de la Secretaría de Políticas Educativas, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller de Lengua de Señas – Niveles 1, 2 y 3, que dará inicio en el mes de marzo en el espacio Punto Digital.

El taller estará a cargo del Prof. Rodrigo Nazzi y la Prof. Victoria Leguizamón, y tiene como objetivo promover la inclusión y brindar herramientas de comunicación accesibles a toda la comunidad.

Inicio de clases:

• Nivel 1: lunes 16 de marzo

• Niveles 2 y 3: martes 10 de marzo

Horario: de 20:00 a 21:15 horas

Lugar: Punto Digital

Las personas interesadas podrán inscribirse o realizar consultas en la Secretaría de Políticas Educativas o comunicarse vía WhatsApp al 3562 54780.

Desde el municipio se continúa trabajando en propuestas formativas que amplían derechos, fortalecen la inclusión y generan nuevas oportunidades de participación para la comunidad.