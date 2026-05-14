Autoridades provinciales supervisaron obras de la UPC sede Las Varillas

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, supervisó el avance de obra de la futura sede regional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) en la ciudad de Las Varillas, que ya registra un 84% de ejecución y se encuentra en su etapa final de construcción.

La obra, que se levanta en el predio del ex Ferrocarril, forma parte del proceso de federalización universitaria impulsado por el Gobierno de Córdoba.

La puesta en marcha de la sede consolidará un polo educativo para el departamento San Justo y localidades de departamentos vecinos, como Río Primero y Río Segundo, además de atraer estudiantes de provincias cercanas como Santa Fe.

“Era un compromiso asumido con la región y lo estamos cumpliendo”, expresó Llaryora tras recorrer el edificio junto al intendente Mauro Daniele; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; y autoridades educativas.

El mandatario destacó el impacto que tendrá la universidad en el desarrollo regional y en la generación de oportunidades para los jóvenes.

“Es un cambio rotundo, un nuevo paradigma en el mundo del conocimiento. Mientras desde Nación se desfinancia la educación, nosotros en Córdoba no paramos”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la presencia de la UPC también tendrá un efecto económico positivo para la ciudad y la región. “Muchos recursos que antes se iban cuando los jóvenes debían trasladarse a estudiar a las grandes ciudades, ahora se quedarán acá. Y seguramente vendrán estudiantes de otras localidades que dinamizarán la actividad económica”, sostuvo.

“Una universidad genera un polo educativo que cambia la realidad de su entorno”, agregó.

Actualmente, la obra se encuentra en etapa de terminaciones, con tareas de pintura, colocación de vidrios y detalles finales tanto en el interior como en el exterior del edificio. También avanzan las explanadas de ingreso, las rampas y la plaza seca.

La sede tendrá una superficie cubierta de 2.555 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con seis aulas, laboratorios de informática y química, auditorio y espacios flexibles para distintas dinámicas pedagógicas.

El intendente Mauro Daniele resaltó el impacto regional del proyecto. “Saber que jóvenes de nuestra región van a contar con esta universidad es muy importante. Mientras en el país vemos recortes en educación, en Córdoba se toma la decisión de construir una universidad pública y provincial. Eso es movilidad social ascendente”, afirmó.

La propuesta formativa de la sede está orientada a las necesidades socioproductivas de la región y contempla nuevas carreras de acuerdo con la demanda del entramado productivo local.

Para la cohorte 2026 ya se registran 322 ingresantes, lo que representa un crecimiento del 74,1% respecto de 2025.

La oferta incluye licenciaturas, profesorados universitarios, tecnicaturas vinculadas a programación, negocios digitales, gestión empresarial, laboratorio, higiene y seguridad, además de carreras de formación docente y la Tecnicatura Superior en Enfermería en Pozo del Molle.

La rectora de la UPC, María Julia Oliva Cúneo, destacó que la puesta en marcha de la sede generó “un crecimiento muy importante en la matrícula” y aseguró que “la respuesta de la comunidad demuestra el impacto de esta política pública”.

La sede de Las Varillas integra el plan de expansión territorial de la Universidad Provincial de Córdoba, que prevé 15 sedes regionales distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Fondos para obras, viviendas y equipamiento

Durante su visita, el gobernador también anunció el envío de $400 millones para pavimentación de calles en la ciudad.

“Para fortalecer la economía local enviamos recursos directamente a los municipios para obras menos complejas. Esa plata queda en la ciudad: se compran materiales en los comercios locales y se genera trabajo para albañiles, electricistas y trabajadores de la zona”, señaló Llaryora.

Además, entregó tres Viviendas Semilla, que demandaron una inversión provincial de $98.328.000, y 53 escrituras sociales para familias de bajos recursos.

En materia sanitaria, el mandatario hizo entrega de una ambulancia de mediana complejidad destinada a reforzar los traslados y derivaciones en Las Varillas y la región. La unidad implicó una inversión de $70 millones.

El intendente Daniele destacó la importancia del acompañamiento provincial para sostener los servicios públicos. “Cuando los tiempos son difíciles, lo más fácil es recortar. Nosotros entendimos que había que fortalecer el sistema para que los vecinos estuvieran cubiertos”, expresó.

Notebooks y apoyo a instituciones

En el marco del programa TecnoPresente, seis escuelas de la ciudad recibieron 142 notebooks y carros tecnológicos para fortalecer la incorporación de herramientas digitales en las aulas.

Los establecimientos beneficiados fueron José María Paz, Bartolomé Mitre, Juan José Paso, I.P.E.T. Nº 263, Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sarsfield y Bernardino Rivadavia.

Además, el gobernador anunció aportes por $5 millones para instituciones locales, $10 millones para la puesta en valor de la iglesia y otros $45 millones destinados al cuartel de Bomberos Voluntarios.

A su vez, 64 vecinos accedieron a créditos del Banco de la Gente por un total de $25.800.000, correspondientes a líneas de libre disponibilidad y apoyo a emprendimientos.

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, valoró el trabajo conjunto entre Provincia y municipio y destacó que el Gobierno provincial “recorre permanentemente el interior para llevar soluciones concretas en momentos complejos”.

Articulación para la formación docente

En el marco de la visita, la rectora de la UPC y el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, firmaron un convenio para desarrollar Centros de Innovación para la Enseñanza y la Formación Docente en escuelas de la región.

El acuerdo permitirá que estudiantes de la sede regional realicen prácticas profesionales en la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sarsfield.

“Es un desafío que asume hoy la sede de la UPC de Las Varillas junto a la Escuela Normal, para que inicial, primario, secundario y universidad trabajen articuladamente”, destacó Ferreyra.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Articulación de la Educación Superior de Córdoba, impulsado por la UPC y el Ministerio de Educación desde 2024 para fortalecer la formación profesional en todo el territorio provincial.