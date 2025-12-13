Autoridades visitaron La Piamontesa, empresa que ya cuenta con instalación de Gas Natural

En el marco del programa provincial “Conectar Gas Industrias”, empresas de Brinkmann, ya gozan de los beneficios que implica la instalación del gas natural.

El Intendente Mauricio Actis junto al Subsecretario de infraestructura Gasífera de la provincia de Córdoba Rubén Borello, el Secretario de Gobierno Augusto Pastore, el Legislador Gustavo Tevez y el Coordinador de Programas Conectar Gas Damián Saavedra, visitaron «La Piamontesa», empresa que cuenta con la instalación del gas natural.

En la visita, de la que también participaron la secretaria de Obras Públicas Analía Ledesma y el Secretario de Servicios Públicos Walter Olivera, los funcionarios recorrieron la empresa, conociendo las instalaciones realizadas para su puesta en servicio.

En la oportunidad, los representantes de La Piamontesa explicaron que la empresa sustituyó el fuel-oil por gas natural para su proceso completo de producción, lo que significa un importante ahorro económico (en una relación de 3 a 1), menores costos operativos, mayor eficiencia energética, menor daño al ambiente y un suministro más seguro.

La gasificación de la provincia es una política de Estado que impulsa el Gobierno de Córdoba para fortalecer la competitividad del sector productivo. La disponibilidad de gas natural por red reduce costos de operación, mejora la eficiencia energética y potencia el crecimiento de las industrias cordobesas. Esta estrategia se sostiene con la ejecución de gasoductos troncales y la ampliación de redes en municipios y comunas.