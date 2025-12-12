Concejo Deliberante entregò beneplàcito a deportistas locales

El Concejo Deliberante recibió ayer por la tarde en el Edificio Municipal a destacados deportistas de nuestra ciudad, quienes fueron homenajeados con beneplácitos y reconocimientos por sus importantes logros:

Equipo de primera división de básquet masculino de Centro Social, campeón de la Liga Provincial B, organizada por la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba.

Patinadoras del Club Centro Social: Jazmín Naretto, Julieta Bonino y Gianna Ferrero, todas con destacados logros provinciales y nacionales durante el año, como así también con podios en el Open Internacional realizado en Camboriú, Brasil, el pasado mes. Acompañó también su profesora Daiana Delribo.

Estuvieron presentes el Intendente Mauricio Actis, la presidente del Concejo Ivana Dalmazzo y los concejales Héctor Gaitán y Nancy Lanzetti. También estuvo la directora de Juventud, Deporte y Recreación Dalila Gallino y la Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales Analía Frola.

Los deportistas compartieron sus experiencias con las autoridades y recibieron presentes en reconocimiento a su dedicación, esfuerzo y destacados resultados.