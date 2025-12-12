Museo: Quedó habilitada Muestra por el 100° del primer Gobierno Municipal

Se desarrolló en la tarde de este miércoles en el Museo Histórico Municipal la exposición «Municipalidad de Brinkmann: 100 años de vida institucional».

En el marco del cierre de las actividades en conmemoración a los 100 años del Municipio, esta destacada muestra expuso fotografías y objetos que recuerdan a la formación del Municipio en 1925, vida y gestión del primer intendente Agustín Zampol, cronología de intendentes y mucho más.

La muestra permanecerá abierta en el Museo durante las próximas semanas para que la gente pueda conocerla y apreciarla.