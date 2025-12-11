UCR Departamental conmemoró aniversario del retorno a la Democracia en Brinkmann

En la tarde noche del miércoles, al conmemorarse el 42° aniversario del retorno a la Democracia. La UCR Brinkmann organizó un acto para recordar a quién se considera el ”Padre de la Democracia”: Raúl Alfonsín.

El lugar elegido fue por calle Raúl Alfonsín donde se encuentra ubicado el monolito que recuerda la fecha.

Participaron partidarios locales, y además de otros circuitos del Departamento San Justo, e integrantes de la Juventud Radical.

Hubo mensajes a cargo de la flamante Presidente local Mónica Aguirre, Hipólito Tomati, Presidente de la Juventud Radical de San Justo y Concejal, Florencia López, vicepresidente de la UCR de San Justo y el Legislador Provincial Dr. José Bría.

Al finalizar, los presentes se dirigieron a la Sede Partidaria para concretar una reunión a nivel departamental.