Once nuevos electricistas rindieron exámen final para obtener matrícula otorgada por el ERSEP

En la tarde del martes, 11 nuevos electricistas rindieron el examen final para obtener la matricula de electricista matriculado otorgada por el ERSEP.

De esta manera, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales finalizó el curso de electricista matriculado dictado por el CEDER y coordinado por la Oficina de Empleo.

Los nuevos egresados son:

Beltramino Nicolas Daniel

Carrizo Emmanuel Franco

Cedeño Walter Rubén

Cedeño Juan Cruz

Haspert Emmanuel Hugo

Ludueña Franco Noe

Márquez Cesar Ezequiel

Ramírez Natalia Beatriz

Rodríguez Rodolfo Luis

Ruiz Matías José

Vega Carlos Fabricio

Felicitaciones para ellos!!

Desde el Gobierno de la Ciudad ya se trabaja en la planificación de los cursos que se brindaran desde el CEDER en el próximo año 2026.