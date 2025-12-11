Once nuevos electricistas rindieron exámen final para obtener matrícula otorgada por el ERSEP

En la tarde del martes, 11 nuevos electricistas rindieron el examen final para obtener la matricula de electricista matriculado otorgada por el ERSEP.
De esta manera, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales finalizó el curso de electricista matriculado dictado por el CEDER y coordinado por la Oficina de Empleo.
Los nuevos egresados son:
Beltramino Nicolas Daniel
Carrizo Emmanuel Franco
Cedeño Walter Rubén
Cedeño Juan Cruz
Haspert Emmanuel Hugo
Ludueña Franco Noe
Márquez Cesar Ezequiel
Ramírez Natalia Beatriz
Rodríguez Rodolfo Luis
Ruiz Matías José
Vega Carlos Fabricio
Felicitaciones para ellos!!
Desde el Gobierno de la Ciudad ya se trabaja en la planificación de los cursos que se brindaran desde el CEDER en el próximo año 2026.