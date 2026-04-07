Avanza importante obra de Desagües Pluviales en San Francisco

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ejecuta el entubado de canalizaciones pluviales en barrio Parque de la ciudad de San Francisco, una intervención que tiene como objetivo mejorar el drenaje urbano y reducir riesgos de anegamientos.

El ministro Fabián López, junto al intendente Damián Bernarte y el Secretario de Infraestructura Hídrica Edgar Castello recorrieron los trabajos en ejecución.

Los desagües forman parte de la estrategia provincial de fortalecimiento de la infraestructura hídrica urbana, orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y dotar a las ciudades de sistemas pluviales más eficientes.

Se desarrollan en el marco de un convenio entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de San Francisco.

La inversión es de $1.438.325.288 de los cuales la Provincia aporta $1.374.717.729 . Se estima que beneficiará a aproximadamente 27 mil habitantes de la ciudad.

La intervención contempla el entubado de canales pluviales mediante la colocación de pórticos premoldeados de hormigón armado, además de la construcción de infraestructura complementaria para optimizar el escurrimiento del agua de lluvia.

Castelló destacó que “la intervención del canal de desagüe pluvial permitirá readecuar todo el tramo de este, para que haya un desagüe adecuado, también prevé la ejecución del pavimento en este sector lo que va a permitir mejorar todas las condiciones del sector de transitabilidad y de inundabilidad, gracias a la ejecución del entubamiento.”

La obra incluye la instalación de 618 metros de conductos premoldeados de hormigón armado, junto con la ejecución de excavaciones, preparación de base, relleno y compactación.

Asimismo, se llevan adelante la construcción de 6 sumideros y 25 cámaras de inspección, elementos fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Los trabajos se desarrollan sobre calle Dante Agodino, entre San Francisco de Asís y Gutiérrez, y sobre calle Gutiérrez, entre Intendente Ditrich y San Lorenzo, sectores que históricamente presentaban dificultades en el escurrimiento pluvial.