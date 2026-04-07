Morteros: Firmaron convenios para impulsar acciones de prevención en salud bucal

La Municipalidad de Morteros participó de la firma de convenios junto a la Universidad Nacional de Córdoba y distintos municipios de la provincia, con el objetivo de impulsar acciones de prevención, atención y educación en salud bucal en las comunidades.

Esta iniciativa promueve el trabajo articulado entre la universidad, los gobiernos locales y la sociedad civil, consolidando una red que permite generar un impacto real en el territorio y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Forman parte de esta propuesta las localidades de Coronel Moldes, Costa Sacate, Laguna Larga, Morteros, Nono, Villa Cura Brochero y Corralito, que avanzan de manera conjunta en una agenda común centrada en el cuidado de la salud.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones que integran conocimiento y gestión, acercando herramientas concretas a la comunidad.

El intendente Sebastián Demarchi expresó: “Para nosotros es fundamental trabajar de manera articulada con instituciones como la universidad y otros municipios. Estas acciones nos permiten llegar con más herramientas a nuestros vecinos, fortaleciendo la prevención y el acceso a la salud desde una mirada comunitaria”.

La Municipalidad de Morteros continúa fortaleciendo vínculos con instituciones educativas y otros municipios, reafirmando su compromiso con un Estado presente, cercano y enfocado en el bienestar de la comunidad.