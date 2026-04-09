El Hospital Dr. José Sauret realizó más de 17.000 atenciones en los primeros tres meses del año

Un dato que refleja el trabajo sostenido y el compromiso con la comunidad: 17.734 atenciones realizadas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026 en los distintos servicios del hospital y centros de atención.

Este número surge del funcionamiento articulado de áreas clave como clínica médica, pediatría, bioquímica, diagnóstico por imágenes, ginecología, vacunación, salud mental y los Centros de Atención Primaria (CPA), que día a día brindan respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de estos datos y expresó:“Detrás de cada número hay una persona, una familia, una necesidad. Estos datos reflejan la magnitud de nuestro hospital y la importancia que tiene como institución pública al servicio de la comunidad”.

Asimismo, remarcó el gran trabajo de todo el personal y equipo médico de todo nosocomio.

Durante este período, se registraron miles de atenciones en especialidades centrales y en los Centros de Atención Primaria, consolidando el rol del sistema de salud municipal como un pilar fundamental en la calidad de vida de la comunidad.

Estos números no solo evidencian la demanda existente, sino también la capacidad de respuesta del Estado local para acompañar, cuidar y dar soluciones en cada etapa de la vida.