Gobierno realizó lanzamiento oficial de Guardia local en Dpto. Río Primero

El Gobierno de la Provincia de Córdoba realizó el lanzamiento oficial de la Guardia Local en las localidades de La Puerta, Atahona y Capilla de los Remedios, en un acto que reunió a autoridades provinciales y referentes de cada comunidad.

La iniciativa se enmarca en la política de seguridad preventiva que impulsa el Ministerio de Gobierno, encabezado por el ministro Manuel Calvo, y busca extender el modelo a cada rincón del territorio provincial.

El programa está a cargo de la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, y tiene como objetivo fortalecer las políticas locales de prevención mediante la provisión de equipamiento, capacitación y acompañamiento técnico a municipios y comunas.

José Gualdoni, secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Gobierno, encabezó el acto y felicitó a las comunidades del departamento Río Primero por el compromiso asumido.

En Capilla de los Remedios se hizo entrega de una camioneta destinada a tareas de prevención. Participaron el legislador departamental Juan José Blangino; el jefe comunal Nicolás Ñañez; la legisladora suplente Ruth Mansilla y autoridades policiales.

En La Puerta, donde se entregó un automóvil para fortalecer la Guardia Local, estuvieron presentes el legislador departamental Juan José Blangino; la intendenta Lorena Peralta; la jefa comunal de Atahona, Carmen Aguirre; el intendente de Villa Fontana, Víctor Biagioli, y autoridades policiales.

En Atahona, en tanto, se concretó la entrega de un automóvil que se incorporará a las tareas preventivas de la localidad.

”Los felicito por ocuparse de un tema tan importante como es la seguridad, fortaleciendo la prevención en cada uno de sus pueblos y ciudades. Esta acción tiene cuatro pilares: la propia Guardia Local, el trabajo coordinado con la Policía de Córdoba, el uso de tecnología aplicada a la seguridad y la participación activa de los vecinos en la construcción de hábitos preventivos», afirmó el funcionario.

Gualdoni subrayó que el lanzamiento es solo el punto de partida de un proceso que demanda consolidación y trabajo sostenido. ”Esto recién empieza. Hay que lograr que nuestra Guardia Local dé respuestas articulando con la fuerza policial, utilizar la tecnología y generar participación del vecino. Ese es el secreto de la prevención», señaló.

El secretario precisó que el modelo se asienta en la sinergia entre esos cuatro componentes, y destacó que la incorporación de los vecinos como actores activos de la prevención es uno de los ejes centrales de la estrategia provincial.

Con este lanzamiento, el Gobierno de Córdoba avanza en la consolidación de una red de seguridad de proximidad que busca dar respuestas concretas a las demandas de cada comunidad, con foco en la prevención y el vínculo directo entre el Estado y los ciudadanos.