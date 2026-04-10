El Centro Cultural de Morteros sigue sumando nuevas propuestas

Continuamos sumando propuestas para todas las edades con distintas opciones para que puedas desarrollar tus habilidades disfrutando y aprendiendo.

Entre las nuevas propuestas podés encontrar lo que más te apasione, dentro de Expresión Corporal y Danzas sumamos:

Salsa y Bachata, Danzas Árabes y Yoga Integral;

Si te interesa la Música, podés elegir el taller de Cuerdas Mágicas – Guitarra electrica o Instrumentos Andinos.

Para los amantes de las Artesanías y Manualidades más opciones como:

velas aromáticas y de soja, un taller de 4 meses de duración donde podrás aprender técnicas creativas y profesionales, pintura artística y porcelana, taller de amigurumis y flores eternas, artesanías de calado en alpaca, bronce y materiales variados, tejido a crochet y dos agujas.

Si lo tuyo son las Artes Visuales, también tenemos nuevas oportunidades para vos: arte sensitivo para adultos o dibujo Infantil, como también el taller de

ajedrez para las mentes más audaces.

Y Atención!

Si te gustaría formar parte del Cuerpo Municipal de Bastoneras de Morteros esta es tu oportunidad!

Enseñanza de técnicas de manejo de bastón y ritmologia, coreografías con distintos ritmos musicales, compromiso, elegancia, disciplina, coreografías.

Para más información acercate al Centro Cultural Municipal (Italia 650)

Teléfonos 405508- Cel: 3562410275