  • 10 abril, 2026

Regionales

El Centro Cultural de Morteros sigue sumando nuevas propuestas

Abr 9, 2026

Continuamos sumando propuestas para todas las edades con distintas opciones para que puedas desarrollar tus habilidades disfrutando y aprendiendo.

Entre las nuevas propuestas podés encontrar lo que más te apasione, dentro de Expresión Corporal y Danzas sumamos:

Salsa y Bachata, Danzas Árabes y Yoga Integral;

Si te interesa la Música, podés elegir el taller de Cuerdas Mágicas – Guitarra electrica o Instrumentos Andinos.

Para los amantes de las Artesanías y Manualidades más opciones como:

velas aromáticas y de soja, un taller de 4 meses de duración donde podrás aprender técnicas creativas y profesionales, pintura artística y porcelana, taller de amigurumis y flores eternas, artesanías de calado en alpaca, bronce y materiales variados, tejido a crochet y dos agujas.

Si lo tuyo son las Artes Visuales, también tenemos nuevas oportunidades para vos: arte sensitivo para adultos o dibujo Infantil, como también el taller de

ajedrez para las mentes más audaces.

Y Atención!

Si te gustaría formar parte del Cuerpo Municipal de Bastoneras de Morteros esta es tu oportunidad!

Enseñanza de técnicas de manejo de bastón y ritmologia, coreografías con distintos ritmos musicales, compromiso, elegancia, disciplina, coreografías.

Para más información acercate al Centro Cultural Municipal (Italia 650)

Teléfonos 405508- Cel: 3562410275