Avanza obra en Zona Rural del puente sobre el Suquía Departamento Río I

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la Dirección Provincial de Vialidad, avanza con la construcción del puente–vado San Ramón sobre el río Suquía, en zona rural del departamento Río Primero.

La obra, que fortalecerá la red de caminos terciarios y facilitará el desarrollo productivo del interior cordobés, tiene un avance del 55%. Está ubicada en el camino terciario T 243–1.

Contempla la ejecución de un puente–vado de 55,57 metros de longitud total, constituido por cinco tramos continuos de 11 metros cada uno.

El tablero es del tipo losa de 0,40 metros de espesor, con un ancho de calzada de 8,30 metros, e incorpora cordones laterales discontinuos que permiten un rápido desagüe durante las crecidas del río.

Además, el proyecto incluye la construcción de los accesos, muros de encauce, defensas laterales y protección de márgenes, garantizando la durabilidad de la estructura y la seguridad vial.

Con esta intervención se busca mejorar la transitabilidad y conectividad de la zona rural, especialmente para los productores agropecuarios y habitantes de San Ramón y áreas vecinas, que durante las lluvias sufrían interrupciones en la circulación.