Morteros: Invitan a presentación de «Murgas Escolares»

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Políticas Educativas, invita a la comunidad a participar de la “Presentación de las Murgas Escolares”, una jornada que reunirá a estudiantes de distintos establecimientos educativos en una propuesta que combina arte, educación e integración.

El evento se realizará el domingo 2 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Escenario del Lago Norte, y contará con la participación de las siguientes instituciones:

• C.E. Alberto In’ Aebnit

• C.E. Bernardino Rivadavia

• C.E. Dalmacio V. Sarsfield

• C.E. Dr. Eduardo Pío Carrillo

La iniciativa tiene como objetivo promover la expresión artística y fortalecer el trabajo conjunto entre escuelas, docentes y familias, manteniendo viva la tradición murguera como una forma de encuentro y celebración comunitaria.

“Esta es una maravillosa oportunidad que surge del trabajo conjunto con las Coordinaciones Locales Educativas (CLE) y busca que nuestros estudiantes muestren su talento y el trabajo en equipo que han realizado. Invitamos a las familias y vecinos a acompañar y aplaudir el esfuerzo de nuestros jóvenes artistas. Este proyecto nace para quedarse: estamos ante la primera edición de las Murgas Escolares”, señaló Claudia Mainardi, secretaria de Políticas Educativas.

Con trajes coloridos, música y alegría, el Lago Norte se convertirá en escenario de una verdadera fiesta popular, donde la educación y la cultura se encontrarán en una tarde de celebración y comunidad.