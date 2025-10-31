Zona Rural Laspiur: Allanamientos por abigeato con secuestro de animales y otros elementos

Personal de la División Investigaciones de la Direccion Patrulla Rural Norte, tras una ardua investigación por sustracción de animales vacunos en el campo de productores locales, dio cumplimiento a dos allanamientos en forma simultánea.

INFORME

PATRULLA RURAL NORTE

*ZONA RURAL- SATURNINO MARIA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO*

*ALLANAMIENTOS POSITIVOS POR HECHO DE ABIGEATO CON SECUESTRO DE ANIMALES VACUNOS, ELEMENTOS RELACIONADOS Y ARMAS DE FUEGO*

En la fecha, personal de la División Investigaciones de la Direccion Patrulla Rural Norte, tras una ardua investigación por sustracción de animales vacunos en el campo de productores locales, dio cumplimiento a dos allanamientos en forma simultánea, dónde se decomisa *180 kg de carne vacuna, dos freezer, una sierra sinfin, cuatro balanzas, ganchos, aparejos, cuchillas y elementos de faena varios*.

Asi también se secuestra *cuatro (04) armas de fuego (dos carabinas, una escopeta y un rifle cal. 22)*. Posteriormente, en un campo arrendado por un hombre de 33 años, se logra el recupero de *siete (07) vaquillonas raza Holando Argentino, (01) cuero de la misma raza vacuna*, relacionado a los hechos investigados.

Se entrega todo lo actuado el la Subcria. De S.M. Laspiur, a disposición de la Fiscalia del 3° Turno de San Francisco.