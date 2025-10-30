San Francisco: Policía asistió a una beba que se había ahogado con leche

La rápida intervención del personal policial permitió asistir con éxito a una beba de 45 días que se había ahogado con leche en el Barrio Consolata.

Aproximadamente a las 23:50 horas, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) fue comisionado por el 911 a un domicilio en Gerónimo del Barco por un reporte de bebé ahogado.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 33 años, quien manifestó que su beba de 45 días se había ahogado con leche. De inmediato, los agentes le realizaron maniobras de primeros auxilios, logrando que la recién nacida expulsara el líquido y se mostrara en buen estado de salud.

Posteriormente, se hizo presente el servicio de emergencias Cruz Verde, trasladando a la Clínica Privada para una valoración médica más exhaustiva.