Anunciaron en el Bajo de Morteros una jornada de senderismo y actividades deportivas

El próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, se realizará en el Bajo de Morteros una nueva jornada de senderismo y actividades deportivas, organizada desde la Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Deporte y la Dirección de Turismo.

La actividad comenzará con una caminata guiada por el sendero interpretativo, a cargo del grupo Igor Aventure, que permitirá a los visitantes disfrutar del paisaje natural y conocer más sobre la biodiversidad del lugar.

Posteriormente, se desarrollarán distintas actividades deportivas y recreativas, coordinadas por el equipo de la Secretaría de Deporte. El jefe de la cantera, Leandro Conti, señaló: “Esta propuesta combina actividad física, recreación y naturaleza. Además, será una oportunidad para realizar el cierre de los programas deportivos municipales, celebrando juntos un gran año de deporte y participación comunitaria.”

Por su parte, el director de Turismo, Luciano Smut, destacó: “Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de una jornada diferente, que une lo deportivo, lo recreativo y el contacto con nuestro entorno natural. El Bajo de Morteros es un escenario ideal para vivir este tipo de experiencias.”

El intendente Sebastián Demarchi remarcó la importancia de continuar promoviendo estas actividades: “Eventos como este nos permiten disfrutar de nuestros espacios naturales, fortalecer los lazos comunitarios y seguir posicionando a Morteros como una ciudad activa, saludable y con una gran oferta recreativa.”

La jornada es gratuita y abierta a todo público, ideal para compartir en familia y cerrar el año disfrutando del paisaje del Bajo de Morteros, uno de los lugares más emblemáticos de la región.