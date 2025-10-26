Suman 3 nuevas cuadras del Programa «Pavimento Fuerte» en Morteros

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Servicios Públicos a cargo de Marcelo Bossio, informó la finalización de tres nuevas cuadras de pavimento correspondientes al programa “Pavimento Fuerte 2”, una de las obras más importantes en materia de infraestructura vial de los últimos años.

Las calles recientemente pavimentadas son Laprida, entre Maipú y Ayacucho; Laprida, entre Ayacucho y Caseros; y Maipú, entre Perón y Laprida, sumando así nuevos tramos que se incorporan al plan general de 50 calles previsto dentro del programa.

Este ambicioso proyecto —que devuelve a Morteros un ritmo sostenido de obras que hacía años no se veía— fue posible gracias a la decisión política del Intendente Sebastián Demarchi, quien impulsó la adquisición de una planta hormigonera propia, permitiendo optimizar recursos, acelerar los tiempos de ejecución y reducir costos.

El secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bossio, destacó la magnitud del avance: “Estas tres nuevas cuadras son parte de un programa histórico para Morteros. Hacía muchos años que no se concretaba un plan de pavimentación de esta magnitud. La planta hormigonera municipal nos da independencia y eficiencia para seguir avanzando barrio por barrio, mejorando la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos.”

Por su parte, el intendente Sebastián Demarchi subrayó el impacto de la obra en el desarrollo urbano: “El programa Pavimento Fuerte 2 representa un paso enorme para la ciudad. Es una inversión que no sólo mejora nuestras calles, sino que también marca un modelo de gestión moderna, con recursos propios y una planificación a largo plazo. Estamos cumpliendo con lo que prometimos: obras concretas que llegan a todos los sectores de Morteros.”

Con cada nueva cuadra terminada, el programa “Pavimento Fuerte 2” reafirma su papel como una de las acciones más transformadoras de la actual gestión municipal, impulsando el crecimiento y la conectividad urbana en toda la ciudad.