Morteros: Nueva instancia del Programa «Jóvenes al Concejo»

En el marco del programa “Jóvenes al Concejo”, estudiantes del Instituto Privado 9 de Julio y del Colegio Cristo Rey participaron este miércoles de una nueva instancia de labor parlamentaria, presentando proyectos vinculados a la seguridad y sustentabilidad vial.

El encuentro se desarrolló en el recinto del Concejo Deliberante, con la presencia del intendente Sebastián Demarchi, la presidenta del cuerpo Cristina De Carli, concejales y representantes de ambas instituciones educativas.

Durante la apertura, De Carli destacó la importancia del programa: “Este es un espacio de participación ciudadana con un valor especial, porque son los jóvenes quienes toman la palabra y proponen soluciones para la comunidad”.

Por su parte, el intendente Demarchi remarcó: “Acá se demuestra que podemos pensar distinto, pero también dialogar y construir juntos”.

Desde el Colegio Cristo Rey, Román Molina Núñez presentó un proyecto orientado a la movilidad sustentable, que propone la creación de una red de bicisendas y ciclovías, junto a un sistema de bicicletas compartidas y comunitarias, y la construcción de veredas en calles de tierra, con el objetivo de garantizar un tránsito seguro y accesible para todos los vecinos.

En tanto, Juan Ibaldi, del Instituto Privado 9 de Julio, expuso una iniciativa que busca dar respuesta a la problemática vial en la intersección de Av. Brasil y Bv. 9 de Julio, proponiendo la construcción de una rotonda o nudo vial y la posible instalación de semáforos para mejorar la fluidez vehicular y prevenir accidentes.

Ambos proyectos serán ahora evaluados en comisión, y posteriormente elevados al Concejo Deliberante para su tratamiento formal.