Talleres y Municipalidad de Morteros organizan capacitación y encuentro de fútbol infantil

El Club Atlético Talleres de Córdoba, junto a la Municipalidad de Morteros, organizará una capacitación y un encuentro de fútbol infantil, destinados a la formación de futbolistas de la ciudad y la región.

Los días jueves 30 y viernes 31 de octubre, estarán en Morteros Miguel Cavatorta, Vicepresidente electo y actual Director de Comunicación del club; Manuel Ruiz, coordinador general de Escuelas de Fútbol de Talleres; y Daniel Valencia, ex futbolista y campeón del mundo con la selección argentina.

Ellos conducirán la disertación “El fútbol como herramienta formativa”, orientada al fútbol formativo y a la gestión de entidades deportivas, que se desarrollará en el Salón Dorado de la Asociación Deportiva Nueve de Julio a partir de las 20:30 horas.

El viernes, desde las 19:00 horas, en La Villa de los Deportes de la Asociación Deportiva Nueve de Julio, se llevará a cabo un encuentro de fútbol infantil para las categorías 2017, 2018, 2019 y 2020, con la participación de instituciones locales y de la zona.

Durante el evento, los entrenadores y profesores del Club Atlético Talleres realizarán un espacio de tecnificación y formación para los participantes.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de recibir al Club Atlético Talleres en Morteros, resaltando que este tipo de actividades permite potenciar las capacidades de los niños y fomentar el desarrollo de quienes integran nuestras instituciones deportivas.

Por su parte, el secretario de Deportes, Leandro Conti, señaló que la capacitación está abierta a toda la comunidad vinculada al deporte formativo y al público en general, mientras que el encuentro ofrecerá nuevas herramientas y experiencias a los jóvenes deportistas.

El Municipio agradece también a José Milanesio, presidente de la filial de Morteros y vocal del Club Atlético Talleres, por su predisposición para la realización de estas actividades.