Balance 2025: Provincia avanzó en una política integral de seguridad eléctrica

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos implementó entre 2023 y 2025 un programa integral de seguridad eléctrica que combina inversión en equipamiento certificado, capacitación técnica profesional y normalización del trabajo en redes de media tensión.

La iniciativa ya alcanzó a 79 localidades mediante dos etapas de provisión de kits de seguridad, con un presupuesto total de más de $1800 millones destinado a proteger a trabajadores de cooperativas eléctricas en tareas de mantenimiento de infraestructura.

La Etapa 1, ejecutada en 2023, benefició a 29 cooperativas con una inversión de $44.038.000.

La Etapa 2,en tanto, alcanzó otras 50 localidades en 2025 con un monto de $695.426.058.

Y la tercera, proyectada para este 2026, contempla otras 50 localidades con una inversión proyectada de $1.060.896.000.

Cada kit incluye equipamiento homologado según normas IRAM y AEA: guantes aislados Clase 2, pértigas telescópicas, detectores de media tensión, escaleras y taburetes dieléctricos, además de sistemas de puesta a tierra temporal.

Los beneficiarios directos son operarios, técnicos y personal de mantenimiento de las 204 cooperativas eléctricas que gestionan más de 30.000 kilómetros de líneas rurales en la provincia.

El programa atiende una problemática territorial concreta: la vulnerabilidad de las redes ante eventos climáticos extremos y la necesidad de protocolizar las intervenciones en infraestructura de media tensión bajo estándares de seguridad internacionales.

«En la entrega de los kits, realizamos una capacitación con despliegue de personal y equipos de trabajo para consignar una línea: esto es sacarla de servicio, dejarla sin tensión para poder trabajar con seguridad siguiendo las cinco reglas de oro», explicó el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto.

Y agregó: «Este plan no solo protege a los trabajadores, también garantiza la continuidad del servicio y cuida los recursos públicos al reducir costos por accidentes o interrupciones no programadas».

Formación técnica de calidad

De manera paralela y a la vez complementaria a la provisión de equipamiento, el Gobierno de Córdoba creó la Escuela de Seguridad Eléctrica mediante articulación interministerial entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el Ministerio de Trabajo y Justicia, constituyendo una iniciativa sin precedentes a nivel país.

La institución desarrolla una oferta educativa que combina cursos presenciales y virtuales a través del Campus Córdoba, con certificación oficial y contenidos que incluyen trabajo sin tensión (TST) en redes de media tensión, aplicación de normativas IRAM, uso correcto de elementos de protección personal y protocolos de emergencia.

Con más de 1.000 personas capacitadas y 600 certificados emitidos, la Escuela ya registra un impacto palpable en la reducción de siniestros laborales.

Los cursos disponibles incluyen: «Concientización – Riesgo Eléctrico – Ámbito Laboral», «Cinco Reglas de Oro para TST en Media Tensión», «Reconectadores en Redes de Distribución» y próximamente: «Trabajos en Altura, Proximidad y Podas».

La formación contempla evaluaciones prácticas con simuladores virtuales y prácticas en terreno donde se replican consignas reales de intervención sobre líneas eléctricas.

«Este programa es posible gracias al trabajo conjunto del Estado con los actores del sistema eléctrico. Esa sinergia garantiza resultados duraderos», afirmó Turletto.

La articulación involucra a cooperativas eléctricas, sindicatos como el SiReLyF, cámaras empresariales, colegios profesionales, ERSeP y EPEC, permitiendo adaptar la formación a las particularidades territoriales de cada región.

Esta política pública integral transforma la gestión del riesgo eléctrico en Córdoba mediante intervención simultánea en formación técnica, provisión de herramientas certificadas, cumplimiento normativo y construcción de una cultura preventiva.

«No se trata solo de evitar accidentes: estamos construyendo una cultura provincial de prevención, donde el conocimiento técnico llega al territorio y genera condiciones laborales más seguras y sostenibles para todos», subrayó el subsecretario de Infraestructura Eléctrica.