Córdoba- CFI: Lanzan nuevas convocatorias para programas de formación

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las capacidades de gestión y la competitividad de nuestra región, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del trabajo articulado con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), abrió las inscripciones para tres programas de formación de alto nivel destinados a jóvenes profesionales y funcionarios del sector público.

Estas iniciativas buscan dotar a los equipos responsables de la toma de decisiones de herramientas innovadoras para el diseño de políticas públicas, el desarrollo productivo y la inserción internacional.

Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo” (7ª Edición)

Esta propuesta insignia, que se desarrollará simultáneamente en 23 provincias, está destinada a jóvenes de entre 21 y 35 años con vocación de liderazgo en los sectores público, privado, académico o social.

La propuesta: clases magistrales sobre infraestructura, logística y políticas de desarrollo, complementadas con paneles locales y visitas a empresas para conocer experiencias en territorio.

Charla informativa: miércoles 4 de febrero a las 12 h.

Link de registro: Programa Avanzado en Desarrollo y Políticas Públicas

Destinado a jóvenes con vocación de ocupar espacios de decisión, este programa de especialización profesional ofrece una modalidad híbrida intensiva.

Estructura: comienza con una etapa virtual asincrónica en mayo y continúa con una fase presencial de 17 semanas en la sede central del CFI (CABA) a partir de junio.

Consultas: desarrolloypoliticas@cfi.org.ar.

Para más información sobre requisitos y formularios de inscripción, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: https://cfi.org.ar/gestion_desarrollo o consultar los canales de comunicación de la Escuela Federal de Desarrollo.