Córdoba- CFI: Lanzan nuevas convocatorias para programas de formación

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las capacidades de gestión y la competitividad de nuestra región, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del trabajo articulado con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), abrió las inscripciones para tres programas de formación de alto nivel destinados a jóvenes profesionales y funcionarios del sector público.
Estas iniciativas buscan dotar a los equipos responsables de la toma de decisiones de herramientas innovadoras para el diseño de políticas públicas, el desarrollo productivo y la inserción internacional.
Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo” (7ª Edición)
Esta propuesta insignia, que se desarrollará simultáneamente en 23 provincias, está destinada a jóvenes de entre 21 y 35 años con vocación de liderazgo en los sectores público, privado, académico o social.
- La propuesta: clases magistrales sobre infraestructura, logística y políticas de desarrollo, complementadas con paneles locales y visitas a empresas para conocer experiencias en territorio.
- Instancia final: los mejores proyectos de políticas públicas serán presentados en la «Semana de Integración Federal» en CABA.
- Inscripciones: abiertas hasta el viernes 20 de febrero. Las clases inician el 8 de abril de 2026.
- Charla informativa: miércoles 4 de febrero a las 12 h.
Link de registro: Programa Avanzado en Desarrollo y Políticas Públicas
Destinado a jóvenes con vocación de ocupar espacios de decisión, este programa de especialización profesional ofrece una modalidad híbrida intensiva.
- Estructura: comienza con una etapa virtual asincrónica en mayo y continúa con una fase presencial de 17 semanas en la sede central del CFI (CABA) a partir de junio.
- Financiamiento: los seleccionados contarán con una beca que cubre matrícula, aranceles y asistencia económica para traslados y estadía en Buenos Aires.
- Fechas clave: la inscripción cierra el 19 de febrero. El ensayo de postulación virtual se realizará entre el 20 y 22 de febrero.
- Consultas: desarrolloypoliticas@cfi.org.ar.
Para más información sobre requisitos y formularios de inscripción, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: https://cfi.org.ar/gestion_desarrollo o consultar los canales de comunicación de la Escuela Federal de Desarrollo.