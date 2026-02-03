Cierre de Enero ratifica proyecciones, y pone a Córdoba como la más concurrida del verano

Según un relevamiento realizado por el estudio de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo, el cierre del mes de enero ratifica las proyecciones y pone a Córdoba como la provincia más concurrida del verano: el número acumulado de visitantes ya llega a 3.5 millones de personas, casi un 9% más que el año pasado.

“Tuvimos un gran mes que, en el comparativo con el del 2025, fue superior en cuanto a concurrencia. Existe un claro diferencial de Córdoba con el resto: su agenda de festivales y fiestas que motorizan al turismo interno y del resto del país”, expresó Darío Capitani, presidente de la cartera de turismo.

Sin dudas, los fines de semana constituyen el punto de mayor convocatoria. El comportamiento climático y las salidas a destinos sin reserva previa fueron una constante en lo que va de la temporada respecto al turismo de cercanía.

Villa Carlos Paz se mantiene en la semana al 80% y sube al 90/95% los findes; Villa General Belgrano tiene picos de 97%, Santa Rosa registra picos de 90%. Miramar y alrededores, más del 90% y ocupación plena los fines de semana. En Traslasierra, la localidad de Nono registra un 80% de ocupación general y picos del 95%. Los valles de Punilla y Calamuchita lideran como los destinos más convocantes.

En comparación con enero pasado, el número de turistas se incrementó en 300 mil. Hasta acá, y desde el inicio de la temporada, el impacto económico en torno al movimiento turístico roza el billón de pesos.

“Sin dudas iniciamos febrero con mucha expectativa; tenemos un gran cronograma de atractivos en el que hacen punta los distintos festejos de carnaval. Nuestra tarea es acompañar a todos los visitantes y turistas; al sector privado y a cada municipio para mejorar día a día todo lo que nuestra hermosa provincia tiene para ofrecer”, cerró Capitani.