Accidente en Morteros deja un joven lesionado que se conducía en motocicleta

Pasado el mediodía del sábado, personal policial se hizo presente en la intersección de Bv. 25 de Mayo y Soler, donde se produjo un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados una motocicleta Honda Wave, conducida por un menor de 17 años, quien circulaba por calle Soler en sentido sur-norte,.

Por causas que se tratan de establecer fue impactado por un automóvil Chevrolet Vectra que circulaba por Bv. 25 de Mayo en sentido este-oeste, conducido por un joven de 30 años.

Como consecuencia del siniestro, el menor sufrió lesiones de carácter grave, siendo trasladado al nosocomio local, donde se le diagnosticó fractura expuesta de tibia en la pierna derecha, y posteriormente fue derivado al Hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco.

Intervino la Fiscalía de Instrucción de Morteros, quedando ambos vehículos a disposición de la Justicia.