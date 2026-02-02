Llaryora: «Reducción impositiva permitirá que $900 mil millones regresen a los bolsillos de los cordobeses»

El gobernador Martín Llaryora aseguró que la política de reducción impositiva puesta en marcha por la Provincia permitirá que 900 mil millones de pesos regresen a los bolsillos de los cordobeses, en un contexto económico nacional marcado por el ajuste fiscal y la caída de recursos para provincias y municipios.

El esquema de reducción impositiva plasmado en los cedulones que ya disponen los contribuyentes contempla un impacto directo sobre el impuesto inmobiliario.

De esta manera, el 40% de los propietarios pagará este año un 25% menos que en 2025, mientras que el 11% abonará el mismo monto. El resto de los contribuyentes tendrá una actualización por debajo de la inflación prevista, estimada en torno al 28%.

Además, la Provincia avanzó en la reducción de Ingresos Brutos para pequeños comercios y mantiene exenciones impositivas orientadas a favorecer la producción, con el objetivo de estimular la actividad económica.

Al referirse al escenario actual, el mandatario sostuvo que el ajuste impulsado a nivel nacional impactó con mayor fuerza en los gobiernos subnacionales y en la población.

“Somos quienes más recursos perdimos en manos de la Nación y, al mismo tiempo, quienes estamos cubriendo servicios y programas sociales esenciales que fueron suprimidos”, señaló.

En ese marco, Llaryora remarcó que la Provincia decidió sostener áreas clave como salud, educación e infraestructura, al considerar que no puede haber desarrollo económico sin inversión pública ni generación de empleo.

Para ello, explicó, fue necesario adoptar decisiones complejas en materia fiscal con el objetivo de garantizar el superávit y asegurar la continuidad del crecimiento provincial.

Entre las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión, el gobernador destacó la reducción de estructuras gubernamentales y el congelamiento de los salarios de la planta política, una política que —según indicó— se mantendrá hasta que mejoren las condiciones económicas. “Gracias a esas decisiones hoy podemos aliviar la presión tributaria y dinamizar la economía provincial”, afirmó.

“Cada peso que un cordobés deja de pagar en impuestos es un peso que vuelve a la economía real”, sostuvo Llaryora, al tiempo que planteó que estas medidas no solo apuntan a sostener el consumo y la producción en Córdoba, sino también a contribuir a una eventual recuperación de la economía nacional.