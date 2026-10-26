Banco de la Gente: Entregaron 425 créditos a familias del Departamento San Justo

El Gobierno de Córdoba, a través del programa Banco de la Gente, concretó este lunes la entrega de 425 créditos sin interés a familias de cuatro localidades del departamento San Justo, en el marco de las políticas provinciales destinadas a acompañar a los hogares y promover nuevas oportunidades de desarrollo.

El secretario de Gobierno, Augusto Pastore, encabezó las actividades en Morteros, Brinkmann, Porteña y La Francia, donde destacó la importancia de sostener herramientas de financiamiento accesibles, especialmente en un contexto económico complejo.

La jornada permitió alcanzar a 62 familias de Morteros, 83 de Brinkmann, 46 de Porteña y 234 de La Francia, que recibieron este acompañamiento para atender necesidades personales o familiares, así como para iniciar o fortalecer actividades productivas y emprendimientos.

Una herramienta para acompañar a las familias

El Banco de la Gente es una iniciativa del Gobierno provincial que facilita el acceso a créditos sin interés a personas que encuentran dificultades para obtener financiamiento a través del sistema bancario tradicional.

Su objetivo es brindar una respuesta concreta a distintas necesidades y, al mismo tiempo, promover la autonomía económica y el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar los ingresos familiares.

Durante su visita a Morteros, Augusto Pastore remarcó la importancia de que estas herramientas lleguen a tiempo a quienes las necesitan, recuperando un concepto transmitido por el gobernador Martín Llaryora.

“El gobernador siempre nos recuerda que un crédito, cuando se demora demasiado, deja de ser una buena noticia. Por eso decidimos avanzar con estas entregas, porque sabemos que las familias necesitan contar con estas herramientas en el momento oportuno, especialmente en un contexto económico tan difícil”, expresó el funcionario.

Los créditos representan una alternativa de financiamiento para quienes necesitan afrontar gastos cotidianos, resolver situaciones familiares o dar impulso a una actividad económica.

Presencia territorial y trabajo conjunto

La recorrida provincial se desarrolló con la participación de los intendentes Sebastián Demarchi, de Morteros; Mauricio Actis, de Brinkmann; Nora Passero, de Porteña; y Franco Castellina, de La Francia. También acompañó las actividades el legislador departamental Gustavo Tévez.

Las entregas reflejan el trabajo articulado entre el Gobierno de Córdoba y los municipios, que permite acercar los programas provinciales a los vecinos de cada localidad. En Brinkmann, Pastore puso en valor el crecimiento de la ciudad y destacó el compromiso de sus habitantes con el desarrollo de la comunidad.

“Cuando recorremos nuestras localidades vemos que su crecimiento no es solamente el resultado del trabajo de los gobiernos, sino también del esfuerzo de sus vecinos. Por eso queremos agradecer la confianza de las familias y seguir acompañándolas con herramientas que les permitan salir adelante. En momentos difíciles, es fundamental recuperar el diálogo, la paciencia, la tolerancia y el respeto”, señaló.

El secretario de Gobierno destacó además la importancia de mantener una relación cercana con los gobiernos locales para identificar necesidades y facilitar el acceso de las familias a las distintas políticas públicas.

Acompañamiento a La Francia

La última actividad de la jornada tuvo lugar en La Francia, localidad que recibió la mayor cantidad de créditos de esta recorrida, con 234 familias beneficiadas.

La entrega se desarrolló en una comunidad que continúa trabajando en su recuperación tras el fuerte temporal de septiembre, que ocasionó daños en infraestructura y distintos espacios de la localidad.

En ese contexto, la presencia provincial se suma a las acciones de acompañamiento que el Gobierno de Córdoba viene desarrollando junto al municipio para atender las necesidades de los vecinos.

Con esta nueva entrega, el Banco de la Gente continúa ampliando su alcance territorial y ofreciendo herramientas de financiamiento que contribuyen al bienestar de las familias y al desarrollo de las comunidades cordobesas.